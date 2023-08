Spiaggia libera, rissa all’alba fra nordafricani

di Giacomo Mascellani

Sono i venditori abusivi e i clandestini, due dei problemi sui quali si sta concentrando la Polizia in servizio questa estate a Cesenatico. Gli uomini sotto il comando del commissario Paolo di Masi, hanno compiuto numerosi servizi con la Polizia locale, per controllare le strutture ricettive e le spiagge.

Ci sono state numerose lamentele da parte di alcuni bagnini nella zona tra Gatteo a Mare e Villamarina, per la presenza di molte giovani straniere che avvicinano sotto l’ombrellone le turiste per proporre, con una certa insistenza, acconciature e treccine. Con personale in divisa e in abiti civili, sono state controllate sull’arenile numerose donne tra i 30 e i 35 anni, tutte originarie del Senegal, specializzate nell’effettuare acconciature e treccine, lavorando abusivamente in riviera.

Sono stati anche sequestrati degli oggetti e del materiale utilizzato per l’attività illecita, tra cui numerosi fili di cotone colorati per trecce, depliant illustrativi per il tipo di acconciature da proporre alle clienti, creme varie, rotoli di cotone ed altro ancora. In molti casi il materiale sequestrato è stato rinvenuto abbandonato in spiaggia, in quanto alcune parrucchiere ed estetiste abusive, alla vista dei poliziotti sono fuggite.

Nella rete sono finite sei cittadine senegalesi a cui è stato sequestrato il materiale con l’elevazione di una sanzione amministrativa per la violazione della legge sulla disciplina dell’attività, corrispondente alla cifra compresa tra i 516 ed i 1.032 euro.

Sul versante dei clandestini che spesso causano degrado, all’alba de 21 agosto, la polizia è entrata in azione nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa, nei pressi del grattacielo e precisamente nei pressi della casetta della Croce Rossa, dove era scoppiata una rissa fra cinque nordafricani che vi avevano abusivamente trascorso la notte. Nei confronti di un cittadino tunisino di 29 anni, risultato irregolare sul territorio italiano, è scattata la procedura di espulsione a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena ed è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, da cui sarà rimpatriato in Tunisia.

Delle altre persone coinvolte nella lite, due erano 17enni affidati ad una comunità; un 25enne tunisino è in attesa di ricevere i documenti da Forlì e un 37enne marocchino è in attesa del permesso di soggiorno dalla questura di L’Aquila. Questi ultimi due sono volti già noti alle forze dell’ordine, in quanto hanno precedenti penali per spaccio. Essendo i cinque persone senza fissa dimora e lavoro, c’è il sospetto che alcuni siano coinvolti in furti.