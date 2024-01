Spiaggia mangiata dalle mareggiate. Scatta il piano anti erosione

Un gruppo di operatori economici di San Mauro Mare ha incontrato venerdì il presidente della Regione Stefano Bonaccini, per chiedere interventi urgenti sulle scogliere frangiflutti e sull’arenile eroso profondamente dalle mareggiate dello scorso anno e di inizio 2024. In questa piccola località c’è la necessità di fermare l’erosione e creare le condizioni per potere affrontare la stagione estiva che, in mancanza di lavori adeguati, potrebbe essere compromessa. Il presidente Bonaccini, anche con il favorevole sostegno del Comune di San Mauro Pascoli, ha garantito il suo interessamento, assicurando che verrà predisposto il piano di lavoro. I tecnici della Regione stanno lavorando assieme ai tecnici comunali e ieri mattina alcuni componenti dell’Ufficio difesa del suolo e della costa, si sono recati a San Mauro Pascoli. I proprietari degli stabilimenti balneari e gli albergatori confidano in un intervento importante. Fra i balneari Gianni Ottaviani è quello che continua a tenere alta l’attenzione: "Ci auguriamo che i lavori inizino al più presto, perchè nelle condizioni attuali, senza le dovute protezioni, il mare continuerà a fare grossi danni. Oltre a chiudere i varchi delle difese a mare, è indispensabile ricaricare le scogliere e fare un ripascimento straordinario; non bastano i 3mila metri cubi di cui si parla, perchè la quantità di sabbia erosa è ingente, da quando nel 2022 sono stati allargati i varchi. Il pericolo non riguarda soltanto i nostri stabilimenti, ma anche il centro abitato, dove ci sono case, alberghi, pensioni, bar, ristoranti e negozi. In febbraio sono attese altre mareggiate e c’è la necessità di difendere il nostro arenile".

g.m.