Spiaggia, sport e cultura. Ecco tutte le iniziative

La riviera si sveglia con i ponti di primavera, con oltre 200 alberghi aperti, i campeggi, 100 ristoranti, stabilimenti balneari e locali. A Cesenatico ci sono tante attrazioni e iniziative culturali, che consentono di abbinare il divertimento a qualcosa di più costruttivo. Un’attrazione sono i "Mercatini delle vele", che si tengono in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, con le bancarelle allestite dalle 10 del mattino alle 19. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, in centro storico c’è il "Mercatino delle creatività", con artisti e artigiani dalla mano felice, protagonisti in via Baldini e piazza delle Conserve.

Al Museo della Marineria è visitabile "Il tempo nella memoria degli oggetti", un percorso realizzato con oggetti della tradizione etnografica del mare creati dagli studenti del corso di laurea triennale di "Design del Prodotto Industriale" dell’Università di Ferrara, attraverso una rilettura creativa e attualizzata; le creazioni sono esposte nel padiglione centrale del museo. Sempre al Museo della Marineria merita una visita la mostra fotografica "Altrove", ispirata ad una scena del film Amarcord di Federico Fellini, nella quale le immagini del fotografo Lorenzo Mini fanno rivivere le atmosfere rarefatte della celebre scena in cui, nella nebbia fittissima, il nonno del ragazzo Titta si ritrova appena uscito da casa. Nella Galleria d’arte Leonardo da Vinci è possibile visitare le opere d’arte sul tema "Il Premio Cesenatico Arte italiana degli anni ‘50 nelle opere della collezione comunale". Si riscoprono gli artisti che hanno partecipato alle cinque edizioni del premio di pittura organizzato dall’Azienda di Soggiorno dal 1952 al 1956. Il premio, ideato dagli scrittori Dante Arfelli e Gino Montesanto, era intitolato "Primo concorso nazionale di Pittura intitolato al Porto Canale Leonardesco di Cesenatico", e aveva come commissione giudicatrice personaggi allora molto noti come il giornalista Rai Luciano Budigna, il critico d’arte Marco Valsecchi, lo scrittore bolognese Giuseppe Raimondi e il pittore Roberto Melli.

Per gli appassionati di sport, all’Accademia Acrobatica sulla spiaggia di Ponente, si svolge il Campionato regionale di Ginnastica artistica del Csi Emilia-Romagna, mentre dall’altra parte della città, alla Piscina comunale, si svolge il trofeo Around Sincro di nuoto sincronizzato.

Al Parco di Levante con la ricorrenza del 25 aprile apre la Casa colonica del Parco di Levante, dove per cinque mesi, sino a settembre, la società del centro sociale Cesenatico Insieme gestisce un noto punto di ristoro ed organizza spettacoli e concerti con musica dal vivo e balli.

Giacomo Mascellani