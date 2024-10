Spinelli: "Dal centrosinistra solo promesse"

Costi e tempi del nuovo ospedale nel mirino di Stefano Spinelli, candidato di Fratelli d’Italia al consiglio regionale. "Appurato che siamo ben lontani dalla posa della prima pietra, proprio oggi (ieri, ndr) viene presentato il progetto urbanistico alla cittadinanza – scrive Spinelli – Quello che sappiamo è che il nuovo ospedale deve sorgere a Villachiaviche e che i costi sono lievitati in maniera considerevole. Non solo, recentemente si è scaricata la colpa sul governo nascondendosi dietro la mancanza di un timbro del Ministero. Fa sorridere, considerando che il centrosinistra è al governo della Regione da più di 50 anni e nulla ha fatto affinché il nuovo Bufalini vedesse la luce. Fino ad ora solo promesse e non mi pare nemmeno che il candidato alla presidenza della Regione, Michele De Pascale, abbia inserito l’intervento tra i punti del programma. Chiediamo chiarezza per i cittadini . Quali servizi sanitari ospiterà il nosocomio a Villachiaviche? Ci sarà un grande trauma center della Romagna? Risposte che Regione e Ausl non hanno ancora fornito".