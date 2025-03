"Splendida d’Italia, il concorso non sfrutta il corpo femminile"

Egregio Carlino, scrivo in qualità di organizzatrice per l’Emilia-Romagna del concorso nazionale Splendida d’Italia, a seguito della lettera pubblicata il 13 marzo 2025. Nella missiva, una lettrice esprime una critica durissima riguardo al nostro evento svoltosi l’8 marzo scorso presso l’ex Foro Annonario, accusandoci di mortificare le partecipanti e di sfruttare il corpo femminile in modo inaccettabile. Le sue affermazioni, oltre a essere infondate, contengono linguaggio offensivo e non veritiero, a tal punto da ledere la nostra immagine e quella delle ragazze che hanno preso parte al concorso. In particolare, la lettrice descrive la sfilata delle concorrenti come una mortificazione, paragonando le ragazze a “mucche al mercato” e facendo riferimento agli uomini presenti con parole volgari e irrispettose. La missiva si conclude con un attacco velenoso riguardo al fatto che tale evento si sia svolto proprio l’8 marzo, Festa della Donna, insinuando che il concorso fosse un atto di sfruttamento del corpo femminile. Desidero chiarire che Splendida d’Italia è un concorso di bellezza che ha come scopo non solo celebrare la bellezza femminile, ma anche dare voce alla lotta contro la violenza sulle donne, come riportato in tutte le sue edizioni e manifestazioni. A differenza di quanto affermato dalla lettrice, il nostro concorso rispecchia i più alti standard di decenza ed eleganza, come dimostrato anche da altri concorsi ben noti che prevedono sfilate in costume intero da bagno. Le ragazze partecipanti sono libere di scegliere di prendere parte a questa iniziativa e di mostrare il proprio corpo con dignità, rispettando le norme di decoro previste.

Franca VenturiniEsclusivista regionale di Splendida d’ItaliaSezione regionale Emilia-Romagna