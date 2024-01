’Splendida d’Italia’, le miss sfilano contro i femminicidi

Fa tappa a Cesena il concorso di bellezza nazionale ‘Splendida d’Italia’, che vedrà la sua prima selezione in Emilia-Romagna giovedì 18 gennaio alle 20.30 al ristorante ‘I Girasoli’. L’organizzatrice degli eventi in Emilia-Romagna è Franca Venturini del locale Com@bar all’Ippodromo di Cesena. "Splendida d’Italia è un marchio tutto al femminile nato a Fano, nelle Marche, lo scorso novembre – spiega Franca Venturini – si tratta di un concorso legato non solo alla bellezza ma anche a temi sociali, primo fra tutti la lotta contro la violenza sulle donne". Possono partecipare al concorso di bellezza ragazze tra i 14 e i 28 anni e le selezioni sono ancora aperte. Una giuria selezionata, tutta al femminile, sceglierà le prime tre ragazze che avranno la possibilità di partecipare alla finale regionale e chi passerà le selezioni in regione potrà accedere alla finale nazionale che si terrà a Chianciano a fine aprile. "Durante la serata di giovedì – continua Franca Venturini – ci saranno momenti dedicati alla tragedia del femminicidio che con sempre maggior frequenza colpisce la nostra società. Le partecipanti sfileranno in abito nero e in mano reggeranno alcune foto di ragazze che hanno subito violenza". Tra una sfilata e l’altra ci sarà un momento dedicato a una dimostrazione di difesa personale e ci saranno ospiti importanti tra cui i rappresentanti delle associazioni Antiviolenza Crisalide di Ravenna e la Scacchiera di Onnon che daranno consigli su come chiedere aiuto o comportarsi davanti a una persona che mostra atteggiamenti violenti. Tra gli ospiti ci saranno poi la cantante Luana Babini che canterà un pezzo dal vivo e la fanese Francesca Cecchini, ideatrice del marchio ‘Splendida d’Italia’. "E’ un progetto in cui crediamo molto – conclude Franca Venturini – il mio ruolo in regione nasce dall’amicizia che mi lega con Francesca Cecchini. E’ tanta l’emozione di partire con questo grande progetto, perché ‘Splendida d’Italia’ non si ferma solo alla bellezza ma c’è tanto di più per le ragazze. Siamo qua a prepararle e a spianar loro una strada molto bella e avventurosa che darà tanta soddisfazione alle giovani". Un concorso a sfondo sociale con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le stesse ragazze. Dopo la prima selezione si terrà una seconda serata del concorso Splendida d’Italia mercoledì 7 febbraio al Naima di Forlì. Sono ancora aperte le iscrizioni a entrambe le serate. Chi volesse iscriversi e partecipare alla selezione può chiamare Franca Venturini al 347/2829012. Chi vuole prenotare per la cena al ristorante Girasoli può telefonare allo 0547/303737.

Annamaria Senni