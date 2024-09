Splendida d’Italia, quattro ragazze verso la finale nazionale in Calabria

Dopo i tanti rinvii a causa del maltempo la terza serata di Splendida d’Italia estate è finalmente realtà. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni l’interno del Foro Annonario di Cesena ha ospitato le sfilate delle ragazze per la conquista degli ultimi quattro posti disponibili per la finale nazionale che avrà luogo proprio in questi giorni in Calabria. Le regine della serata sono Alyssa Raggi che ha vinto la corona di prima classificata, poi: Sandra Fabbri, Ambra Calbucci e Serena Corelli. Ricordiamo che Splendida d’Italia è un nuovo concorso nazionale nato per porre al centro dell’attenzione la violenza sulle donne. Un grido di ribellione che le ragazze alzano verso il cielo soprattutto in occasione dell’uscita che le vede protagoniste vestite in abito nero ed a capo chino. Ognuna di loro porta, mettendola in evidenza, una foto artistica con soggetti di ragazze che stanno subendo violenza. Il messaggio è stato enfatizzato dalle testimonianze dell’assessora Carmelina Labruzzo che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio gratuito, di Claudia Gatta del centro donna e antiviolenza, Belinda Ronconi di Women in Run e dall’ex ispettore delle scientifica Carmelo Pecora autore di alcuni libri sul tema. I testi di condanna sono stati letti da Ilenia Bianchi. Il sottofondo musicale è stato del Dj Alessio. L’organizzazione perfetta e curata nel dettagli di Franca Venturini.