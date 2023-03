Sponde del Rubicone, i massi ciclopici tengono

di Ermanno Pasolini

Prosegue senza sosta la messa in sicurezza delle sponde del fiume Rubicone con grande sollievo da parte degli abitanti di Savignano. Dopo avere sistemato la frana in via Rubicone Destra con 320 tonnellate di massi ciclopici già collocati in città per eliminare la frana nella prima curva dopo il ponte ferroviario, in prossimità del caseificio Pascoli, il 14 febbraio erano iniziati i lavori per sistemare un altro enorme smottamento nel tratto fra il ponte sulla via Emilia e quello ferroviario, dove è stata collocata un’altra grande quantità di massi ciclopici a protezione delle sponde. I nuovi lavori all’alveo del fiume Rubicone, terminati nei giorni scorsi, come quelli eseguiti nel primo intervento, sono a carico dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione, settore della Regione nel quale è confluito l’ex Servizio tecnico di bacino.

Le due frane avevano preoccupato molto la popolazione. Ora, a lavori appena terminati, è arrivata una grossa fiumana che ha messo a dura prova il lavoro fatto, ma tutto si è svolto regolarmente senza provocare, come in precedenza, nuovi smottamenti e gli stessi massi ciclopici che erano finiti nell’alveo del fiume. Un ringraziamento per la tempestività dei lavori svolti è arrivato da Stefania Morara assessore ai lavori pubblici, e da Natascia Bertozzi assessore a sicurezza e ambiente del Comune che, a seguito delle forti piogge, avevano chiesto alla Regione interventi urgenti sulle sponde dello storico fiume.

Oltre ai due grandi e importantissimi interventi già effettuati, sono stati richiesti lavori che riguardano l’alveo prima e dopo via Felloniche dove ci sono stati insabbiamenti e tronchi depositati nell’alveo con l’acqua esondata nella golena naturale limitrofa andando ad attraversare la strada a confine fra Savignano e Longiano. Poi l’alveo compreso tra i ponti del Seven e quello di via Togliatti con la presenza di tronchi trasportati dalla fiumana che ostruiscono il deflusso regolare dell’acqua; la frana sul ciglio superiore della strada fra il ponte di via Galeazza e quello di via Bastia; la frana dopo il ponte della frazione di Fiumicino con interessamento anche della sponda sul lato Gatteo; nella zona della foce, dopo i ponti sul fiume, l’insabbiamento della sponda e l’erosione della banchina attualmente transennata dai dipendenti comunali. Dicono gli assessori Stefania Morara e Natascia Bertozzi: "Ringraziamo i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione che hanno risposto già con due interventi immediati, portati a termine con successo, dimostrando sensibilità e capacità".