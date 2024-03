Sport Center ha festeggiato 35 anni di attività

Lunedì pomeriggio si è tenuta una festa di compleanno per i 35 anni di attività di Sport Center, negozio cesenate specializzato nella vendita di materiale e calzature sportive e per il tempo libero, nella zona industriale di Pievesestina. I titolari Massimo Tumedei e la moglie Vilma Gasperini hanno festeggiato insieme a staff, amici, clienti e fornitori. Anche l’amministrazione comunale era presente con in testa il sindaco Enzo Lattuca, accompagnato dagli assessori Cristian Castorri e Francesca Lucchi.

Sport Center è un punto di riferimento non solo a Cesena, ma in tutta la Romagna, con il suo ampio assortimento che è in grado di servire le esigenze dello sportivo individuale ma anche tantissime società sportive di tutte le discipline che qui acquistano le dotazioni tecniche per le loro squadre.