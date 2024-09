Sport e attività per tutti con Cesena in Wellness

Entra nel vivo Cesena in Wellness, l’evento organizzato nell’area del Club Ippodromo di Cesena che fino a domenica 29 settembre proporrà un ricco programma fatto di movimento, incontri, sana alimentazione e sport all’aria aperta, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività motoria e indirizzarla verso la cultura del wellness e dei sani stili di vita. L’evento, arrivato alla sua undicesima edizione, coinvolge tante realtà del territorio, alcune delle quali approfittano proprio del palco centrale per presentarsi alla città e ai loro tifosi. L’intento dell’evento, supportato dalla Wellness Foundation di Technogym, non è pensato tanto per gli sportivi già rodati, quanto piuttosto per i neofiti, con l’intento di sensibilizzarli, magari spingendoli ad avvicinarsi alla pratica costante dell’attività fisica e all’adozione di stili di vita differenti, a vantaggio della salute. L’ingresso alla manifestazione, organizzata da Time to Move, è gratuito, come gratuita è la partecipazione ai corsi e alle dimostrazioni che si susseguiranno durante questi giorni, molti dei quali sono pensati su misura per i bambini. Info dettagliate sul programma e sulle attività proposte durante le varie giornate, oltre che sul tipo di approccio che caratterizza l’evento, sono disponibili sul sito www.timetomovegroup.it e sulle pagine social dell’associazione.