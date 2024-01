Sport e cultura, bando per i contributi

Sono aperti i termini per l’anno 2024 per le richieste di contributo a sostegno delle associazioni sportive e culturali iscritte all’albo delle forme associative con sede legale nel Comune di Gatteo. L’amministrazione comunale di Gatteo ha reso note le modalità di partecipazione al bando di contributo a sostegno delle locali forme associative. Possono presentare domanda le associazioni iscritte all’Albo comunale delle forme associative del Comune di Gatteo, sezione sport e cultura e che abbiano svolto attività sul territorio comunale nell’anno 2023. La domanda di ammissione, a pena di esclusione, dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre le 12 del 15 gennaio tramite invio mezzo PEC all’indirizzo gatteo@cert.provincia.fc.it o mail protocollazione@comune.gatteo.fc.it o di persona al protocollo comunale. Il bando e la relativa modulistica posso essere scaricati dal sito del Comune di Gatteo: https://www.comune.gatteo.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2077

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis per spese connesse all’attività svolta e, nel caso dei gestori di impianti sportivi comunali, anche in relazione alla necessità di fronteggiare l’emergenza energetica. Il contributo sarà assegnato alle associazioni a seguito della verifica dei requisiti richiesti. L’eventuale ammissione al contributo sarà comunicata direttamente ai richiedenti mediante posta certificata. Il contributo non è cumulabile con altri contributi straordinari per le medesime attività culturali/sociali erogati dal Comune di Gatteo o dall’Unione Rubicone e Mare nell’anno 2023. Info: Ufficio Cultura: Alice Morosi tel. 0541 935580 alice.morosi@comune.gatteo.fc.it Ufficio Sport tel 0541 935587 cristiana.morigi@comune.gatteo.fc.it.

Ermanno Pasolini