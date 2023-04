Sport e cultura nei parchi Al via ’Green City Cesena’

Una nuova stagione di sport e attività ricreative all’aria aperta. Al via l’edizione 2023 di ’Green City Cesena’, il format lanciato dall’Amministrazione comunale nel 2020 e che nel corso di questi anni, grazie alla significativa adesione di associazioni e cittadini, è entrato a far parte degli appuntamenti fissi della programmazione estiva del territorio. "Forti dei risultati raccolti nel corso delle precedenti edizioni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – anche quest’anno riproponiamo l’esperienza Green City Cesena, dando la possibilità ai cittadini di promuovere, nei parchi e in altri luoghi della nostra città, iniziative sportive, culturali, ricreative, educative, di organizzare eventi pubblici, ma anche di accogliere iniziative private. Il percorso rappresenta oggi un’esperienza di intraprendenza civica di grande valore per Cesena. In questi anni, per consentire una piena fruizione dei nostri parchi e delle aree verdi, abbiamo definito con puntualità un rigoroso piano di cura e manutenzione del verde pubblico, con l’integrazione di arredi urbani e di allestimenti che hanno avvantaggiato tutti gli aderenti all’iniziativa".

Un progetto ecosostenibile ambizioso, che è valso al Comune di Cesena il premio’ Cresco Award - Città sostenibili’, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente.

Tanti i soggetti coinvolti e da coinvolgere: al percorso progettuale possono infatti partecipare cittadini singoli, gruppi informali, comitati, associazioni ed enti del terzo settore, imprese, liberi professionisti, che intendono proporsi per valorizzare le aree verdi della città organizzando iniziative sportive, ricreative, culturali, educative o eventi pubblici al fine di rendere gli spazi attrattivi e vivibili.

Le proposte, le idee e i progetti potranno essere presentati online a partire dai prossimi giorni ed entro il 31 luglio.