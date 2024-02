Sport e disabilità a scuola. Ospiti gli atleti di Zanardi

Obiettivo3 entra nelle scuole con Obiettivo passepartout. Domani, oltre al 21 e 22 febbraio, gli atleti di Alex Zanardi (foto in alto a destra) saranno a Sogliano al Rubicone. Il centro di avviamento e sostegno allo sport paralimpico fondato dal campione bolognese ha avviato un progetto, sostenuto da Bper Banca e Sport Valley Emilia-Romagna, che da febbraio a maggio coinvolgerà oltre mille studenti. Una lezione speciale tra testimonianze di vita e prove pratiche dei mezzi, che condurrà fino alla grande festa finale del 29 maggio. Obiettivo3 sbarca nelle scuole per trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport paralimpico. Nel secondo quadrimestre scolastico, da febbraio a maggio 2024, parte il progetto "Obiettivo Passepartout: lo sport è per tutti", attraverso il quale Obiettivo3 ha organizzato alcuni momenti di incontro, condivisione e partecipazione con gli studenti delle scuole primarie e secondarie per permettere loro di conoscere la realtà paralimpica attraverso le storie degli atleti ma anche la prova pratica dei mezzi.

Il progetto Obiettivo3 è stato fondato nel 2017 dal campione Alex Zanardi per avviare e sostenere allo sport persone diversamente abili. Alla prima edizione di Obiettivo Passepartout parteciperanno oltre 20 atleti paralimpici di Obiettivo3, suddivisi nei vari istituti, e coadiuvati da tecnici e dirigenti. L’incontro negli istituti, in orario scolastico, sarà diviso in due parti della durata di circa due ore. Nella prima parte, in aula, gli studenti ascolteranno le testimonianze degli atleti di Obiettivo3, che racconteranno la loro storia di ripartenza attraverso lo sport, grazie anche all’aiuto di contributi fotografici e video. Nella seconda parte, da svolgersi in palestra o nel cortile della scuola, gli studenti potranno fare esperienza diretta nelle diverse discipline paralimpiche, sperimentando i mezzi e gli ausili.

Quella di Sogliano al Rubicone sarà una delle tappe più partecipate di Obiettivo Passepartout. Quest’anno saranno oltre 500 gli studenti delle scuole elementari e medie delle frazioni di Bivio Montegelli e Rontagnano, nonché dei comuni di Borghi e Roncofreddo che parteciperanno all’iniziativa. Si comincia lunedì 19 febbraio con i primi incontri a scuola dalle 8 alle 11.30; mercoledì 21 dalle 12.30 alle 16 per finire giovedì 22 dalle 8.30 alle 12. A portare la loro testimonianza saranno sei atleti di Obiettivo3: Flavio Gaudiello, Riccardo Bruno, Mattia Cervellone, Leonardo Percoco, Alessia Polita e Ryan Cioccari. Al loro fianco ci sarà, oltre allo staff di Obiettivo3, anche quello della Polisportiva Soglianese, che ha organizzato il ricco programma di appuntamenti. Un programma che non si esaurirà in questi tre giorni ma conterà anche su una festa conclusiva, il 3 e 4 giugno, quando gli studenti si ritroveranno al campo sportivo di Sogliano per partecipare a una serie di attività sempre legate al tema di sport e disabilità.

Ermanno Pasolini