Sport e mito si uniscono nella granfondo ciclistica

E’ stata presentata ieri la prima edizione della granfondo ciclistica ’Giro del Mito-ElectricLine’, in un incontro che ha avuto luogo a Palazzo del Capitano a Bagno, la località d’Alto Savio che sarà il cuore della manifestazione che per due giorni, sabato 12 e domenica 13 luglio, animerà la stazione turistica e termale. L’organizzazione è a cura di River22 Sporting Club, col patrocinio di Unione Comuni Valle Savio, Comune di Bagno, Parco Nazionale Foreste Casentinesi. La granfondo, che si sviluppa in due percorsi, quello lungo e quello corto, fa parte del circuito nazionale Acsi. Presenti Enrico Spighi, sindaco di Bagno, Daniele Valbonesi, consigliere Regione Emilia-Romagna, Claudia Mazzoli, presidente F.f. Parco Nazionale Foreste Casentinesi e vicesindaca di Bagno, Mattia Lusini assessore allo Sport di Bagno, Monica Rossi presidente Unione Valle Savio, sindaca di Mercato Saraceno e consigliera Provincia Forlì-Cesena, Moreno Para, Federico Para e Giovanni Rossi per River22 Sporting Club, Sergio Pironi per Acsi Forlì-Cesena, oltre agli sponsor. "Il Giro del Mito nasce come un’esperienza ciclistica unica – sottolineano gli organizzatori –, capace di fondere la sfida sportiva con la potenza evocativa del mito. Il mito come simbolo di un territorio straordinario, dove le Foreste Casentinesi, le acque termali di Santa Agnese e le grandi salite dell’Appennino, affrontate da campioni e grandi corse del ciclismo, diventano scenari epici, fra storia, sport e mito. Una granfondo per gli audaci, chiamati a una sfida ’oltre il tempo’, illuminati dai miti: le Foreste Sacre, i percorsi di Marco Pantani, le grandi corse come il Giro d’Italia e il Tour de France". "L’evento nasce per valorizzare il territorio, promuovere il turismo sportivo e creare sinergie virtuose con enti locali, associazioni e strutture ricettive – aggiungono gli organizzatori – celebrando al tempo stesso le grandi storie e i grandi campioni. Il Giro del Mito sarà anche un grande momento di festa popolare, con un programma dedicato a ciclisti, famiglie e visitatori. Stand gastronomici, dj set e intrattenimento musicale a cura di Radio Studio Delta, area expo, attività per grandi e piccoli".

gi. mo.