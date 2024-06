Sport e vacanze, attesi 6mila giovani

Oggi a Cesenatico inizia la stagione dei camp sportivi per ragazze e ragazzi di Eurocamp, il grande centro dove da oltre trent’anni si organizzano vacanze estive abbinate alla pratica dello sport preferito. Qui per un mese e mezzo, sino ad inizio agosto, le strutture ricettive ubicate sulla spiaggia di ponente ospiteranno circa seimila atleti e quattrocento allenatori delle specialità di basket, pallavolo, calcio, ginnastica artistica, danza, musica e Sport & Fun (che è il camp multisport). I camp sono organizzati in collaborazione con il Basket Cervia Cesenatico, la società alla quale sono iscritti oltre 300 atleti tra maschi e femmine, che fornisce un aiuto fondamentale sia in termini organizzativi e mettendo a disposizione palestre e altri impianti sportivi, per le attività quotidiane dei giovani sportivi. In questo spicchio di riviera, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, alternano ogni giorno momenti di miglioramento sportivo alla presenza di coach e di campioni delle discipline scelte, a periodi di svago, divertimento in spiaggia oppure nei parchi divertimento della riviera, e soprattutto socializzazione. A rendere attrattivi i camp sono ovviamente anche i nomi dei coach e dei dimostratori. Ogni estate sono infatti presenti diversi personaggi famosi del mondo sportivo, a cominciare dai responsabili, come Stefano Pillastrini, allenatore di serie A di Basket con trent’anni di esperienza e direttore generale del Camp; Pietro Mazzi, coordinatore di Romagna Involley, che ha il ruolo di responsabile del Camp di Volley, e Mattia Ferrari, l’allenatore di basket che ha portato Rimini in A2. Eurocamp fa parte delle strutture di Ponente che puntano molto sulla vacanza attiva e all’aria aperta, in una zona dove ci sono la casa vacanza della Cardinal Schuster gestita dalle Suore Orsoline di Gandino, la colonia di Trento, il Cesenatico Camping Village e il Green Village.