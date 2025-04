Sport, mercatini e cultura. Pasqua da tutto esaurito

La Pasqua segna l’inizio della stagione turistica. Lo dimostrano l’intensificarsi delle manifestazioni sportive, degli appuntamenti culturali e delle aperture delle attività estive. A Cesenatico sono aperte quasi 200 strutture ricettive su 300, fra cui 27 hotel e residence aperti tutto l’anno, 130 alberghi e residence che apriranno appositamente a Pasqua, oltre 31 affittacamere e b&b. Buona parte degli hotel stanno lavorando forte e c’è chi registra il tutto esaurito, anche se le condizioni meteo degli ultimi giorni hanno frenato un po’ le richieste di informazioni e le prenotazioni. C’è comunque tanta attesa e gli albergatori guardano a questo ponte di Pasqua con il sorriso.

Anche il Cesenatico Camping Village ha tutte le case mobili e le aree per i camper esaurite. Adria Sport ha portato migliaia di giovani calciatori che nei campi di Cesenatico e Cervia partecipano alla nona edizione del Torneo del Mare Adriatico che assegna il 28esimo Trofeo Città di Cesenatico. Eurocamp ospita 4.500 giovani impegnati nella Easter Cup di volley e basket. Accademia Acrobatica organizza l’Acrobatic International Championship Fisac con oltre mille arrivi. Nelle acque antistanti la spiaggia di Ponente, la Congrega Velisti organizza le Vele di Pasqua con 50 equipaggi partecipanti. In sostanza buona parte del turismo in questo ponte lo fa lo sport. Dalle vele dei catamarani si passa alle vele al terzo delle barche antiche del Museo della Marineria, che dopo l’inverno in disarmo, proprio a Pasqua tornano ad alzarsi.

Nel centro storico di Cesenatico tornano anche i Mercatini delle vele, che si tengono in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, con le bancarelle allestite dalle 10 del mattino alle 19. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, in centro storico c’è il Mercatino delle creatività, con artisti e artigiani dalla mano felice, protagonisti in via Baldini e piazza delle Conserve. Fra le celebrazioni religiose più suggestive c’è la Via Crucis che si è tenuta il Venerdì Santo lungo le vie del centro storico, per arrivare lungo il porto canale fino alla chiesa di San Giacomo Apostolo.

Questa sera, alle 20.30, sempre nella chiesa di San Giacomo, il Coro Ad Novas diretto dal maestro Monica Poletti, eseguirà l’atteso Concerto di Pasqua con un repertorio di musica classica. Ci sono anche interessanti appuntamenti culturali, con le mostre visitabili gratuitamente e l’apertura straordinaria del Museo della Marineria, di Casa Moretti e della Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci. Agli appuntamenti culturali nei contenitori pubblici, in questi giorni si aggiungono anche molti concerti organizzati dai locali sul lungomare per i giovani, ma anche per un pubblico più maturo.

Giacomo Mascellani