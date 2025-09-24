Sport, salute e sociale. Si corre la Roman Race

Una giornata che unisce sport e comunità. Sabato 4 ottobre a Savignano ci sarà la Roman Race, maratona sportiva che si inserisce nel circuito Uban Challenge, per sensibilizzare i cittadini all’importanza dell’attività motoria e della socialità. Ha detto l’assessore allo sport Alessio Tomei: "Questo è un bel biglietto da visita per chi vuole continuare o iniziare a fare attività sportiva. Un evento aperto a tutti senza distinzione di età e sesso e nato dalla collaborazione di tre associazioni. Sono questi gli obiettivi del progetto promosso da Endas Emilia Romagna in collaborazione con il comitato provinciale di Rimini e in partnership con Rubicon Valley CrossFit e Ginnastica Dinamica Militare Italiana, sezione di Savignano. L’evento gode del patrocinio del Comune". Alla presentazione erano presenti Fabio Gardella dell’Endas Emilia Romagna, Fausto Dall’Agata delegato Endas Rimini, Andrea Celli titolare della palestra Rubicone Valley CrossFit e Marco Angelini della Ginnastica Dinamica Militare Italiana. La giornata di sport avrà il suo cuore in piazza Borghesi dalle 15.30 e vedrà susseguirsi una serie di competizioni di ginnastica a corpo libero, con partecipazione libera e aperta a tutti gli interessati, di ogni età. L’adesione, che non richiede una pregressa esperienza sportiva, si può effettuare sul momento. Le gare saranno effettuate sotto la supervisione dei giudici dell’organizzazione e con la guida di operatori sportivi. La Roman Race sarà preceduta, la mattina di sabato 4 ottobre, da alcuni eventi dedicati agli addetti ai lavori che si svolgeranno presso Rubicon Valley CrossFit. La palestra di via Montilgallo ospiterà dalle 10.30 Endas Challenge, gara di fitness a corpo libero, e Endas Lift, gara di distensione su panca con iscrizione obbligatoria, costo 10 euro, sul sito di Endas Rimini e Rubicon Valley CrossFit. L’aiuto è arrivato anche da Agrimacchine Rubicone, Canonica Funghi e studio tecnico Marco Calà.

Ermanno Pasolini