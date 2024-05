Sport, salute e solidarietà. In 2mila alla ’StraCesena’

Oltre 2.000 cesenati di tutte le età, domenica, hanno colorato di giallo le strade della città e le sue prime colline, animando l’edizione 2024 della ‘Stracesena, la Corsetta per Bene’, evento firmato da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group, che si propone di unire la promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita alla raccolta di fondi da devolvere a scopo benefico. L’iscrizione prevedeva una t-shirt dell’evento realizzata in collaborazione con l’azienda cesenate Camac e un pacco gara con prodotti alimentari preparato grazie a Cesena Vending. L’atmosfera era caldissima già da piazza del Popolo, il luogo della partenza, con il live musicale della Retromarching Band e di Spinoesse Dj. Gustosi i ristori allestiti lungo il percorso, mentre all’arrivo alla Rocca Malatestiana ad attendere i partecipanti c’era l’animazione dei clown dottori dei Nasi Rossi del Dottor Jumba e dello staff dell’Aquilone di Iqbal. "È stata giornata di festa – hanno sottolineato gli organizzatori – sia per la città, che per i tanti che hanno partecipato all’evento: famiglie, amici e sportivi più o meno allenati che hanno voluto sottolineare col loro sorriso l’importanza di vivere con uno stile di vita sano anche momenti solidali. L’intero ricavato della manifestazione aiuterà infatti i progetti di Pediatria a Misura di Bambino dell’ospedale Bufalini di Cesena: i conteggi sono ancora in corso, ma contiamo di poter destinare a questo scopo una cifra significativa, speriamo analoga a quelle delle edizioni precedenti. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari, alle aziende sponsor, all’amministrazione comunale e a tutti gli altri enti coinvolti, che hanno permesso, con il loro aiuto e sostegno, la buona riuscita dell’iniziativa". Soddisfatto anche il sindaco Enzo Lattuca: "Siamo orgogliosi del risultato che di anno in anno raggiunge la Stracesena – ha commentato il primo cittadino – un’iniziativa di comunità che crea una bella occasione di festa, incontro e condivisione. Guardiamo dunque a una città inclusiva, che lavora per l’altro senza mai lasciare indietro nessuno. Ringrazio gli organizzatori, che con dedizione ed entusiasmo ripropongono l’evento alla vigilia di ogni stagione estiva, e tutti i cittadini che vi hanno preso parte". Il costo di partecipazione prevedeva una donazione di almeno 10 euro, coi ragazzi e le ragazze sotto i 14 anni accolti invece gratuitamente. Ai proventi raccolti prima del via, si sono aggiunte anche le donazioni e il supporto di diverse realtà del territorio.