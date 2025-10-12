Sport sempre più per tutti

Cesena ama lo sport. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore Christian Castorri ha rimarcato che il nostro territorio vanta dati superiori alla media nazionale in termini di partecipazione giovanile: il 64% dei bambini della scuola primaria pratica almeno uno sport in associazione; l’11,5% ne pratica due; solo il 25% non è attivo sportivamente, contro una media italiana del 41%.

"Questi numeri – ha analizzato Castorri – arrivano a conferma della solidità di un sistema sportivo radicato nei quartieri e integrato nel tessuto sociale, educativo ed economico della città. Ogni associazione sportiva locale coinvolge mediamente 10-12 volontari e il sistema sportivo rappresenta circa il 3% del pil nazionale, e anche a livello locale produce occupazione, genera eventi, incentiva il turismo e muove investimenti pubblici e privati. Sulla base di questi numeri importanti, stiamo lavorando a un modello di città in cui le famiglie che investono nella pratica sportiva vengano sostenute il più possibile anche sul fronte degli spostamenti dei ragazzi e delle ragazze da casa agli impianti sportivi".

Procedendo in questa direzione, è stato definito un nuovo quadro di indirizzo, articolato in quattro punti chiave: connessione e cooperazione tra i poli sportivi attraverso una rete di relazioni tra gestori e associazioni per ottimizzare servizi, superare la frammentazione e favorire la co-gestione degli impianti, migliorando la programmazione e l’efficienza complessiva del sistema; mobilità sportiva sostenibile caratterizzata da azioni concrete per superare le barriere logistiche che impediscono la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani.

Tra le proposte avanzate ci sono prima di tutto sinergie da attuare tra scuole e società sportive, ma non solo. L’utilizzo della Bicipolitana cittadina, i trasporti condivisi tra famiglie e i voucher di mobilità sono per esempio le opzioni messe sul tavolo in relazione alle questioni logistiche legate agli spostamenti in sicurezza di atlete e atleti.

A queste linee di indirizzo si sommano la formazione e lo sviluppo di competenze attraverso l’introduzione di percorsi formativi per rafforzare le capacit manageriali nel mondo sportivo, creando una rete capace di sostenere l’innovazione organizzativa e promuovere la sostenibilità economica e sociale degli impianti e delle attività.

Il coordinamento tra club potrebbe infine attrarre maggiori risorse, ottimizzando per esempio la ricerca di finanziamenti pubblici e privati, a livello regionale, nazionale ed europeo, per sostenere azioni sperimentali e strutturali legate allo sport, alla mobilità e alla formazione.