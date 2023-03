Sportello Alba contro la violenza

È in funzione "Alba sportello antiviolenza", il progetto dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare messo in atto per contrastare la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere. Uno sportello d’ascolto delle donne per le donne. Il progetto è sostenuto anche dalla Regione Emilia Romagna. Aperto in collaborazione con le associazioni "Rompi il silenzio di Rimini" e "Sos Donne di Faenza" si trova a Villa Perticari a Savignano sul Rubicone di fronte all’ospedale Santa Colomba-Casa della salute. E’ aperto tutti i martedì dalle 10.30 alle 14.30. Informazioni tel. 379-1067540 e la pagina Facebook "sportello antiviolenza Alba".