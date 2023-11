Sportello antiviolenza, 33 richieste in dieci mesi

Il lavoro dello Sportello antiviolenza ’Alba’ dell’Unione Rubicone e Mare non ha conosciuto sosta. Lo dicono i dati relativi all’attività dei primi 10 mesi del 2023, 28 contatti tramite mail e telefono e 5 di persona, per un totale di 33 primi accessi, 22 di donne italiane, 11 di straniere, 13 con figli minori. Dopo il primo accesso, via telefono o di persona, la maggior parte delle donne torna per uno o più colloqui in presenza, e lì inizia il percorso di accoglienza attivato dallo sportello Alba.

Ad oggi sono quattro le donne poste in protezione, con loro 4 figli minori. Le motivazioni che hanno spinto le persone a chiedere aiuto sono violenza fisica (20), psicologica (30), economica (10), sessuale (7) ma in alcuni casi le tipologie coesistono a carico di una sola persona. La maggior parte delle donne segnala un bisogno di ascolto, (33) e di consulenza legale (19 richieste, 15 consulenze attivate). Le donne chiedono in alcuni casi supporto dai servizi sociali (4) o lavoro (4). Per la maggior parte di loro, il maltrattante è il partner o l’ex partner, in ogni caso persona conosciuta da chi subisce la violenza. In 11 casi c’ è stata la denuncia.

Le 33 signore che hanno chiamato lo sportello sono di età variegata, la maggioranza rientrano nella fascia compresa tra I 31 e i 50 anni. Il numero degli accessi, rilevato a fine ottobre 2023, segnala già una tendenza all’aumento rispetto al dicembre 2022 (30) e al dicembre 2021 (32, con un balzo già sensibile dovuto al periodo Covid). Dice Paola Graffieti, responsabile del Settore piani sociali di zona dell’Unione Rubicone e Mare: "Si tratta di numeri significativi che rappresentano una realtà a tutt’oggi ampiamente sommersa. Questo 33 è un dato rilevante che riguarda sia donne italiane che straniere, non necessariamente legato ad uno stato sociale".

Aggiunge Filippo Giovannini presidente dell’Unione Rubicone e Mare: "I dati ci mandano il segnale di un fenomeno strutturale, diffuso ma molto sommerso e nascosto. Invito cittadine e cittadini a rivolgersi ai centri di ascolto contro la violenza di genere, perché diventino sempre più un luogo a cui fare riferimento con fiducia, per tentare di uscire da eventuali spirali di disagio e dolore".

Lo sportello antiviolenza Alba è aperto a Villa Perticari 124 a Savignano tutti i martedì (10.30 14.30), il primo e terzo venerdì del mese (9-12) e il secondo e quarto venerdì del mese (14-17). Negli orari di chiusura è attiva una segreteria telefonica h 24. Oltre a colloqui in presenza, è attiva la possibilità di colloqui telefonici o in videochiamata. Per informazioni e modalità di accesso contattare il 379-1067540 o scrivere a antiviolenzaalba@gmail.com.