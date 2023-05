Sportello d’ascolo per i cittadini

Uno Sportello d’ascolto per i cittadini è stato attivato al Quartiere Cesuola. Inserito nel patto di quartiere sottoscritto dal Consiglio presieduto da Amleto Gazza e dall’Amministrazione comunale, con questo nuovo servizio – al momento avviato in forma del tutto sperimentale – il Quartiere intende fornire risposte alle cittadine e ai cittadini su tematiche centrali, come ad esempio la rete dei trasporti, eventi ed iniziative culturali, proponendo al contempo attività di formazione e corsi di alfabetizzazione informatica. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva della comunità creando occasioni di confronto. Il Consiglio del Quartiere Cesuola in accordo con Arci, gestore degli spazi comunali di Ponte Abbadesse, hanno avviato l’esperienza di comunità. "Le recenti vicende di chiusura di tante attività al pubblico conseguenti all’emergenza sanitaria – commenta il vicepresidente Pietro Maraldi – hanno accentuato la deriva verso l’isolamento sociale che già ha segnato gli ultimi decenni della nostra epoca. Convinti che solo l’interazione delle persone con altre persone, l’ascolto reciproco e la promozione di attività in presenza possano restituirci possibilità di ricostruire la tessitura sociale, alcuni volontari del quartiere si sono messi a disposizione per raccogliere istanze, suggerimenti, segnalazioni e proposte dei cittadini inerenti alla promozione della vita della comunità".

Lo Sportello sarà aperto al pubblico nella giornata del mercoledì, dalle ore 12,30 alle ore 14,30, e saranno i consiglieri di Quartiere a incontrare i cittadini.

Nella foto: una festa del Quartiere Cesuola