SportInTour 2025: 4.200 presenze a Cesenatico e Cervia per l'evento Acli

In riviera ha preso il via l’edizione 2025 di SportInTour, la manifestazione nazionale organizzata dall’Unione sportiva Acli, che in due fine settimana porta 4.200 presenze a Cesenatico e Cervia. L’evento coinvolge oltre 2.500 atleti di diverse specialità e la presentazione si è tenuta ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenuti, fra gli altri, il presidente nazionale dell’Acli Damiano Lembo, l’assessore allo sport Gaia Morara ed il vice presidente regionale del Coni Vittorio Andrea Vaccaro. "Siamo felici di tornare a Cesenatico e Cervia – ha esordito Lembo –, dove portiamo circa 250 associazioni sportive del krav maga, del karate, del taekwondo e della pallavolo. Un evento così complesso è possibile grazie alla fattiva collaborazione con le istituzioni, con il Coni e con le diverse realtà locali dell’accoglienza e dello sport. Quelle di Cesenatico e Cervia stanno diventando due tappe importanti della nostra manifestazione nazionale e possono ancora crescere in termini di importanza e presenze".

L’assessore Morara sottolinea l’importanza di SportInTour: "Ringrazio l’Unione sportiva Acli per aver scelto Cesenatico e Cervia e per aver portato una manifestazione così bella e che coinvolge tanti giovani. L’iniziativa dimostra come la nostra città possa essere funzionale ad eventi importanti che prolungano la stagione dell’accoglienza. Siamo pronti ad offrire il meglio delle nostre strutture ed a far trascorrere giornate intense e piacevoli all’insegna dello sport". Vaccaro è intervenuto in questi termini: "Questo è un evento di qualità e consistenza. Venendo qui ho incontrato molti atleti con le casacche dell’Acli e ne vedo anche qui in prima fila; ciò mi rende particolarmente felice, perché lo sport non è solo attività fisica ma anche strumento per lo sviluppo integrale della persona. Senza dimenticare che, come ci dicono le ricerche, 1 euro speso in attività sportive vale 5 euro di risparmio nella spesa sanitaria".

Alla cerimonia di inaugurazione hanno portato un saluto anche il vice presidente dell’Acli Antonio Meola, il parroco della chiesa di San Giacomo don Gian Piero Casadei, il presidente dell’ Us Acli dell’Emilia-Romagna, Antonio Astarita, il presidente regionale delle Acli Paolo Pastorello ed il presidente provinciale dell’Us Acli di Ravenna Walter Raspa.

Giacomo Mascellani