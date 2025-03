Spostamenti casa lavoro. Incentivi ai disabili

L’Unione dei Comuni Valle Savio, con l’obiettivo di rimuovere o ridurre gli ostacoli e le difficoltà nel tragitto che collega casa alla sede di lavoro, e viceversa, e per garantire a tutti il diritto al lavoro e all’integrazione lavorativa, mette a disposizione contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro. I richiedenti dovranno essere residenti nel distretto Cesena–Valle del Savio, ovvero nei Comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto.

"Con questo fondo regionale per l’erogazione di contributi destinati a favorire la mobilità dei lavoratori con disabilità – commenta la presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Monica Rossi – vogliamo coprire parzialmente le spese di trasporto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Questi contributi sono destinati ai lavoratori con disabilità che non possono raggiungere il luogo di lavoro tramite mezzi pubblici adeguati o compatibili con gli orari lavorativi. L’obiettivo è di garantire il diritto al lavoro e sostenere l’integrazione sociale e lavorativa di tutti i cittadini, promuovendo una mobilità sostenibile e accessibile".

Per i beneficiari è previsto un contributo massimo pro-capite pari a tremila euro per le spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate. Le spese rimborsabili dovranno essere riferite all’anno 2024. I contributi andranno a rimborsare le persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti; persone coniugate, persone unite civilmente, parenti e affini fino al terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi, che supportino la persona negli spostamenti casa-lavoro, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti di valutare casi specifici; associazioni di volontariato e o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro.

Le spese ammissibili al contributo, per esemplificare, sono carburante per l’utilizzo del mezzo di proprietà o di parente o collega; pagamento del servizio taxi o di un servizio privato personalizzato con conducente regolarmente retribuito ai sensi di legge; carburante utilizzato per veicoli di proprietà di organizzazioni del terzo settore che prestano attività di sostegno di persone disabili.

Le richieste dei contributi dovranno essere presentate entro le 12 di lunedì 7 aprile. Per ogni ulteriore informazione l’avviso è pubblicato nel sito dell’Unione Valle del Savio: https://www.unionevallesavio.it/contributocasalavoro.