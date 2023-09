Sputnik 2, c’è una barca ’bambina’ che è in cerca di adozione

Una barca in cerca di adozione. E’ la Sputnik 2, cutter di 12 metri costruita in legno nel 1974. "Una bambina", come la chiama il proprietario Andrea Guiducci che cerca qualcuno che si prenda cura di lei. "La barca si trova nel Porto Canale di Cesenatico – spiega Andrea Guiducci – fu costruita nei cantieri di Riccione ed è con me da 30 anni. Termina dopo 15 anni la gestione del Museo della Marineria e mi trovo di fronte ad una scelta importante per quel che riguarda il futuro di questa splendida barca, unica nella nostra zona".

Il Comune infatti non può più gestirla, pertanto il proprietario, che si è trasferito da anni in Brasile per lavoro, sta cercando qualche appassionato che voglia accudirla a titolo gratuito per i prossimi anni. "Una possibilità – continua Guiducci - è anche quella di utilizzarla durante l’estate per uscite in mare che coinvolgano i turisti in piccole escursioni, come viene fatto dagli amici di Cattolica. Siccome sono cittadino di Cesenatico, nonostante viva all’estero, mi dispiacerebbe che questo gioiellino andasse via dalla nostra città. Ho messo l’annuncio su Facebook e già mi sono arrivate alcune proposte, tra cui quella di una congrega di vela che vorrebbe creare un equipaggio giovane per sfruttare la barca e fare uscire i ragazzi in mare. Non vorrei venderla e non voglio ricavarci soldi, vorrei solo che qualcuno si occupasse di tenere ‘viva’ questa barca per i prossimi anni. Sono disposto a valutare varie opzioni".

Chi fosse interessato ad ‘adottare’ temporaneamente lo Sputnik 2 può contattare il proprietario al telefono 333-4285901 o via whatsapp al +55739-99232689.

Annamaria Senni