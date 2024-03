Squadra spietata che ha sempre colto l’attimo giusto

L’ultimo guizzo quello decisivo, più atteso, da apoteosi totale, ecco cosa cerca il Cesena oggi : quel ritorno matematico in B per il quale ha lavorato tutta la stagione stracciando record, dimostrando maturità, mentalità vincente e un passo travolgenti come mai è stato in nessun altro trionfo della pur gloriosa storia bianconera. Da ben 43 anni (battendo l’Atalanta fu serie A con Bagnoli) il Cesena non festeggia una promozione davanti al pubblico amico e se si fa centro subito oggi mai i bianconeri hanno vinto con tanto anticipo. Il destino si è divertito, la B matematica potrebbge consegnarla (anche se ora è un avversario) colui che ha dato al Cesena l’ultima promozione in A a Latina il 18 giugno 2014. Fu infatti proprio Cascione, ora fresco mister del Pescara, a segnare il gol dell’1-2 su rigore al 93’ mettendo al sicuro il trionfo. Chiaro, se oggi non dovessero quadrare i conti ci sarebbero altre quattro gare per chiuderli con una Torres che perdendo a Gubbio ha buttato la spugna. Ma questo Cesena ha sempre dimostrato in questa annata storica d’essere tremendamente sul pezzo, spietato, di non aspettare nemmeno un attimo rispetto a quello che può, vuole e deve fare. Tale perentorietà è stata la forza del gruppo. Al comando una proprietà americana, in panchina un mister calabrese che ormai sa a memoria Romagna Mia accompagnati da un popolo che dopo il fallimento non ha mai abbandonato la speranza di tornare dove merita.

re.ce.