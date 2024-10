Squalifica Curto, udienza venerdì. Il Cesena con il fiato sospeso

La commissione d’appello della Fifa discuterà il ricorso presentato dal difensore Marco Curto, squalificato per dieci giornate (poi subito ridotte a 5) per ’comportamento discriminatorio’, nell’udienza fissata per la giornata di venerdì. L’avvocato del giocatore, Luca Smacchia, dello studio Grassani e associati, ha presentato anche la richiesta di sospensiva onde evitare che il secondo grado di giudizio arrivi dopo o mentre il difensore sconta la squalifica. Infatti, non è detto che nell’udienza di venerdì la commissione d’appello della Fifa emetta subito un verdetto sul ricorso ed a quel punto la speranza è che venga almeno concessa la sospensiva del provvedimento che consentirebbe a Marco Curto di scendere in campo, domenica, contro la Sampdoria, al Manuzzi. Marco Curto è stato punito dalla commissione disciplinare della Fifa per aver paragonato l’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan al noto attore di action movies Jackie Chan. La frase incrimata, detta ad un compagno di squadra, nel tentativo di sedare una rissa in campo era stata "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan". La gara in questione era un’amichevole della scorsa estate tra Como e Wolverhampton. Solo dopo Marco Curto è passato in prestito al Cesena. Secondo la Fifa il solo associare due nazionalità diverse può creare uno stereotipo, in questo caso il calciatore sudcoreano si è sentito discriminato perchè paragonato ad un attore cinese. Ed è stata la stessa Federazione sudcoreana a chiedere l’intervento della Fifa. Una vera follia che rischia di compromettere la reale lotta al razzismo.

Oltre all’incognita Curto, dunque, Mignani dovrà far fronte anche a quella di Kargbo. Accertata la distorsione alla caviglia destra, ma senza interessamento dei legamenti, ora l’attaccante bianconero procede per gradi con l’obiettivo di recuperare pienamente ed essere a disposizione per la gara di domenica contro i liguri. Atteso per oggi il rientro di Cristian Shpendi che ieri è sceso in campo con la Albania Under 21 nella gara vintya (1-0) contro l’Armenia all’Air Albania Stadium di Tirana, match valido per la qualificazione ai campionati europei di categoria. Shpendi è partito titolare ed è rimasto in campo per circa un’ora prima di essere sostituito. Oggi è previsto il suo rientro a Cesena, è probabile che si unisca ai compagni per la seduta di allenamento pomeridiana.

Andrea Baraghini