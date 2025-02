Sta per finire un’epoca, chiude il Joe’s Pub

Ancora 30 giorni di vita per il Joe’s Pub, dopo 45 anni di attività lo storico esercizio chiuderà i battenti il 30 marzo. L’annuncio dei titolari ha destato sorpresa in paese dove il pub conta molti clienti e molti sono rimasti dispiaciuti perché in quel locale si trovavano bene, era punto di ritrovo con gli amici per mangiare una pizza, ascoltare musica e fare tardi a parlare di tutto. La delusione è anche perché la chiusura avviene malvolentieri, cioè non per volontà dei proprietari ma dovuta a problemi inerenti la proprietà dell’immobile.

Il Joe’s Pub era stato aperto il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1981, ben 45 anni fa, da Giovanni Daltri e sua moglie Katia Pollini. Situato vicino al centro ma in posizione un po’ defilata, era stato pensato per il ritrovo serale dei giovani, quasi come "copia" dei pub d’oltremanica e che solo a Rimini avevano allora da poco preso piede. Fù una scelta coraggiosa che venne premiata dal gradimento dei giovani di Gambettola, era il locale giusto per ritrovarsi con gli amici e in 45 anni in quel pub hanno trascorso le loro serate molte generazioni di giovani.

"Ci rattrista questa chiusura – spiega Gigi uno dei clienti – anche perché priva la comunità gambettolese di un’attività che fin dalla sua fondazione ha mutato diverse volte, ma è sempre stata un punto fisso per famiglie e compagnie giovanili, il Joe’s Pub era rimasto fra i pochi luoghi dove ci si poteva incontrare, non di corsa, qui in paese, dietro la chiesa. Tristezza e malcontento si intrecciano perché finisce un mito, quello di Giò e Katia e del loro figlio Leandro".

Vincenzo D’Altri