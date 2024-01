Stabilimenti balneari e concessioni: "Sbagliato azzerare tutto come a Rimini"

Cesenatico, 10 gennaio 2024 – Anche le spiagge libere entrano nella discussione sui criteri con i quali adottare l’applicazione della direttiva Bolkestein agli stabilimenti balneari, che prevede l’evidenza pubblica per le concessioni. A Rimini c’è la proposta di rivedere tutto, dalle concessioni esistenti alle spiagge libere appunto, per ridisegnare l’organizzazione dell’arenile più importante d’Europa e prevedere meno concessioni ai balneari e più spazi liberi. Ci sono altre realtà dove gli amministratori si muovono invece per mettere a bando parte delle spiagge attualmente libere, come è il caso della Liguria, che si prepara ad assegnare nuove concessioni balneari, come previsto da una proposta di legge contenuta nel collegato alla legge regionale di stabilità per il 2024, che la giunta di Giovanni Toti discuterà in consiglio regionale.

Chi segue da anni queste partite e soprattutto i movimenti del governo, è Simone Battistoni, il quale oltre ad essere presidente della Cooperativa esercenti balneari di Cesenatico che conta 127 soci in sette chilometri di arenile, è anche presidente regionale e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, il maggior sindacato italiano della categoria. Battistoni sui movimenti a Rimini è molto critico: "Nella spiaggia riminese si vuole azzerare l’attuale arenile, con il Comune che vuole limitare le concessioni attualmente esistenti e fare più spiagge libere. A nostro avviso è sbagliato, perché non c’è più una certezza, in quanto ci sarebbero aziende che non andrebbero a bando, ma scomparirebbero proprio. Una cosa a nostro avviso inammissibile, perché dietro ad ogni stabilimento balneare c’è una famiglia in carne e ossa che ha fatto dei sacrifici e lavora per vivere. Inoltre questa idea è turisticamente sbagliata, dal momento in cui cancella un modello che funziona. Il turista che sceglie la riviera romagnola lo fa perché ha più servizi ad un rapporto qualità prezzo fra i migliori al mondo, diversamente va altrove, ma il nostro modello, ribadisco, funziona".

Il presidente della Cooperativa esercenti balneari sottolinea che le spiagge libere sono belle se servite bene: "Noi a Cesenatico, ad esempio, assieme al Comune abbiamo fatto un ottimo lavoro per dare tanto nelle spiagge libere a fruizione gratuita, dove offriamo impianti sportivi, servizi igienici, docce e zone d’ombra molto apprezzate come gli alberi di Tamerici a Valverde, le tende al mare in centro e in altri quartieri a mare, che sono considerati un modello a livello nazionale, di cui ci facciamo interamente a carico noi privati".

Battistoni fa ulteriori distinzioni a seconda dei territori: "Le spiagge libere sono una questione aperta dove le spiagge dei privati sono care, ma certamente non nella riviera romagnola, dove abbiamo le tariffe molto basse. Invece è possibile utilizzare delle spiagge libere per nuove concessioni al sud, dove ci sono pochi stabilimenti balneari e si possono quindi portare nuove imprese, tanta occupazione per i giovani del sud e nuovi servizi per i turisti. Facciamo presente che l’Unione europea chiede all’Italia una maggiore libertà imprenditoriale, quindi di creare più opportunità e certamente non di eliminare delle concessioni esistenti".