Stadio, scendono in campo 230mila euro

Lo stadio comunale "Alfiero Moretti" di Cesenatico tornerà ad ospitare grandi concerti e manifestazioni di richiamo nazionale ed internazionale. I lavori di adeguamento sono già iniziati a cura della ditta Nimas di Cesenatico e comportano una spesa di 230mila euro L’amministrazione comunale ha infatti deciso di investire in alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria, per consentire di avere una capienza di 8mila persone. Il comunale è infatti piccolo ma non piccolissimo, visto che oltre alla tribuna centrale che andrebbe completamente rifatta, ha un’altra grande tribuna molto capiente e due curve. Nel recente passato ricordiamo che il Moretti di Cesenatico ha ospitato un concerto di Zucchero nel 2008, un concerto di Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel 2011 e diversi concerti dei Nomadi nel 2013, oltre a manifestazioni di atletica leggera organizzate dall’Endas Cesenatico e tornei sportivi anche internazionali della società calcistica Bakia. In queste occasioni l’impianto ospitò migliaia di spettatori (solo per il concerto di Zucchero se ne registrarono oltre 8mila nella tribuna monte e sul prato), tuttavia le regole cambiano per motivi di sicurezza e, per riuscire a poter fare giusti progetti di safety e security, è necessario realizzare dei lavori, che saranno ultimati entro due mesi.

Da diversi anni si parla di realizzare uno stadio nuovo o di pianificare una radicale ristrutturazione e rilancio di quello esistente. Nel frattempo i tecnici del Comune hanno progettato interventi mirati all’adeguamento antincendio delle due curve. Tutto è già stato inserito a bilancio nel piano triennale degli investimenti 2023-2025, con l’obiettivo di portare la capienza della curva nord e della curva sud a 3.300 posti. Attualmente la capienza complessiva è di 2.195 posti nelle due tribune. In termini pratici saranno rivisti gli spazi, verranno installati un nuovo impianto elettrico, un moderno sistema antincendio, ricavate nuove vie di uscita per la sicurezza, i punti di raccolta, nuove recinzioni i servizi igienici e altri impianti. Già da questa primavera, tenuto conto degli spazi sul prato, si potranno ospitare eventi sino a 8mila spettatori.

Il sindaco Matteo Gozzoli conta di rilanciare lo stadio: "I lavori all’interno dello stadio ci permetteranno importanti adeguamenti alle due curve e renderanno l’impianto ancora più sicuro. Vogliamo tornare a ospitare grandi eventi anche extra sportivi, come i concerti, con un assetto modulabili e diversi livelli di capienza da poter sfruttare durante la stagione estiva. In questo senso i lavori sono importanti per l’impianto sportivo ed anche per le iniziative di profilo turistico e culturale di richiamo". Giacomo Mascellani