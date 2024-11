Staff del sindaco e costi. L’opposizione chiede trasparenza

C’è un problema di trasparenza nell’Amministrazione comunale di Cesena e in quella provinciale di Forlì-Cesena, al vertice dei quali c’è Enzo Lattuca: da nessuna parte nei siti istituzionali di entrambi gli enti si fa menzione della composizione e dei costi degli staff nominati dal sindaco e dal presidente.

Le assunzioni per gli uffici e i servizi posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori sono regolati dall’articolo 90 del decreto legislativo 267/2000’che al comma 1 dispone così: ‘Il regolamento sull’ordinamento degli costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato’, e al comma 2 che ‘Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali’.

A scoperchiare la pentola sono stati i consiglieri provinciali di opposizione della lista ‘La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna’ che il 14 ottobre scorso hanno presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sulla posizione di Francesca Faedi, assunta nel giugno 2022 in contemporanea all’istituzione dell’ufficio di gabinetto del presidente della Provincia Enzo Lattuca che le ha assegnato la qualifica D1 con una maggiorazione dello stipendio di 10.000 euro all’anno, aggiungendone altri 10.000 due anni dopo. In sostanza un aumento del 50% circa in due anni. Lattuca ha replicato direttamente a FdI spiegando che Francesca Faedi non ha avuto aumenti ma adeguamenti dello stipendio secondo quanto previsto dal contratto a tempo determinato per il suo ruolo e dalle norme del settore pubblico, come avviene in tutte le altre amministrazioni da Rimini a Forlì. Ma in maniera formale, all’interrogazione non c’è stata ancora risposta.

La palla ora passa nel terreno del Comune di Cesena: da nessuna parte del sito istituzionale, neppure nella sezione ‘amministrazione trasparente’, è indicata la composizione dello staff del sindaco e i relativi costi. Per questo i capigruppo consiliari Marco Giangrandi (Cesena Siamo Noi), Marco Casali (Fratelli D’Italia) ed Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega) hanno presentato un’interrogazione nella quale chiedono al presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini e allo stesso sindaco Enzo Lattuca quanti e quali siano i componenti dello staff del sindaco, i rispettivi compiti, i curriculum, l’inquadramento contrattuale, se esistano forfait annui che si aggiungono allo stipendio base contrattuale, e se i componenti dello staff hanno diritto a rimborsi spese. A dar retta alle voci che circolano, la presentazione dell’interrogazione avrebbe causato parecchi malumori.