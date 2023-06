Staffetta tra artisti e corridori per aiutare gli alluvionati

Fine settimana all’insegna della solidarietà quella a Mercato Saraceno: oggi dalle 16, presso Spazio Rad’Art in via Mulino di sopra, a San Romano, in occasione dell’apertura della residenza artistica della canadese Anne Karine Bourdeau Leduc, il Rad’Art Project metterà a disposizione fotografie, disegni e cataloghi di artisti che hanno fatto parte del progetto in questi anni: Fiona Annis, Roberta Baldaro, Silvia Bigi, Manuela Campana, Mathieu Cardin, Alessandra Carosi, Anthony Di Furia, Albert Gironès e Anna Vilamú, Silvio Grilli, Núria Iglesias, Alessandro Ricchi, Alessandro Rossi, Frédéric Saia, Vincenzo Stivala, Filippo Venturi e di Anton Roca (nella foto). Il ricavato della vendita sarà devoluto per il ripristino dei danni subiti alla viabilità e alle infrastrutture, in sinergia con la comunità del territorio.

Domani invece grazie alla bella sinergia tra l’associazione Easy Runner, l’amministrazione comunale e i numerosi volontari e sponsor che sostengono l’evento, la ormai famosa corsa podistica competitiva e non, intitolata a Mario Pantani (uno dei pionieri del podismo mercatese, giunta quest’anno alla sua 30esima edizione), sarà dedicata all’emergenza alluvione e il ricavato andrà al conto corrente comunale destinato. La corsa podistica, sia agonistica sia in camminata, per forze di cause maggiore, subirà qualche variazione, su un percorso impegnativo e spettacolare di 9 e di 13 km quasi interamente su strade bianche sulle colline di Mercato Saraceno. Ritrovo alle 7 al centro sportivo di via Pertini dove sarà possibile anche iscriversi e partenza alle 8 per la camminata libera alle 9 per la gara competitiva. Per iscriversi alla competitiva è necessario presentare il certificato medico o tesserino Fidal o Enti di promozione sportiva. Iscrizione 3 euro per la gara non competitiva e 15 europer la gara competitiva la mattina stessa. Info 3339368838.

Edoardo Turci