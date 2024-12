Stagionalità e sostenibilità: il successo dell'ortofrutta biologica da Apofruit

Stagionalità è sostenibilità: il pilastro dell’ortofrutta biologica. Questo il fil rouge dell’evento ospitato nel punto vendita Apofruit di Longiano, nato due anni fa per fare conoscere la filiera del biologico nel suo rapporto diretto con il consumatore.

Ha detto Paolo Pari, direttore marketing di Canova filiale della Op Apofruit: "L’evento è nato nell’ambito di It’s Bio, progetto Europeo che promuove in Italia, Belgio e Grecia il metodo di produzione biologica del settore ortofrutticolo, evidenziandone gli aspetti positivi in termini di salubrità dei prodotti e di sostenibilità ambientale delle produzioni. Un progetto, It’s Bio, che ha visto negli ultimi tre anni l’organizzazione di eventi di diversa tipologia: dal tour in uno stabilimento produttivo ai workshop direttamente nei punti vendita, sino alle visite in campo insieme ai produttori. A promuovere il progetto è Aop Gruppo Vi.Va., associazione che riunisce 12 organizzazioni di produttori presenti in quasi tutte le regioni italiane che coltivano un totale di circa 23.000 ettari di cui 15.000 destinati a frutticole e poco più di 8.000 a orticole".

Paolo Pari ha detto poi che il punto vendita testimonia il rapporto diretto tra produttore e consumatore, essendo gestito direttamente dalla Op Apofruit Italia cooperativa di produttori: "In questo spazio a Longiano un ruolo centrale lo riveste il segmento del biologico la cui incidenza nelle vendite è pari a circa il 45% del totale. Sempre di più il consumatore è attento ai valori della sostenibilità, stagionalità e tracciabilità del prodotto, tutti elementi che sono centrali nei prodotti bio".

E proprio nell’ottica di promuovere la stagionalità dei prodotti bio, in questo periodo di festività natalizie, il punto vendita di Longiano ha deciso di valorizzarli attraverso speciali allestimenti e materiali promozionali a partire da un ricettario. Ha concluso Paolo Pari: "Per valorizzare al meglio la stagionalità di frutta e verdura biologica abbiamo realizzato un allestimento dedicato che prevede un corner con i principali prodotti di stagione, insieme a cartelli con consigli d’uso in cucina. E ancora, un totem con un focus sulla stagionalità di frutta e verdura, accompagnato da un pratico ricettario con alcuni prodotti di questa stagione. In questo modo forniamo ai consumatori informazioni chiare e immediate per supportarli durante l’esperienza di acquisto. Al centro di questo percorso il mercato del biologico, che è tornato a crescere in questo 2024 seppure in maniera contenuta sia a valore che a volume".

A conclusione il saluto è stato portato da Mario Tamanti direttore della Aop Viva.