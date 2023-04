Stagione 2023, la musica la farà da padrone con nomi importanti

di Gilberto Mosconi

A Bagno di Romagna fra i tanti eventi, in calendario per la Stagione 2023, ve ne saranno anche diversi caratterizzati da importanti spettacoli musicali. Lo comunicano il sindaco, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci, che poi commentano: "Abbiamo voluto caratterizzare gli eventi di questa stagione con il tema della musica. A tal proposito abbiamo avviato un intenso lavoro di ricerca e di interlocuzione con associazioni locali e rappresentanti del settore a livello nazionale fin dall’anno scorso, al fine di costruire un calendario capace di attrarre il grande pubblico nei nostri borghi. In particolare, tra essi spuntano quattro grandi serate del calendario estivo 2023, che caratterizzano due settimane interamente dedicate alla musica".

Venendo al dipanarsi del calendario Eventi 2023, c’è da dire che si comincia sabato 8 luglio con l’arrivo, sul palco di piazza Ricasoli a Bagno di Romagna, dell’Orchestra di Liscio capitanata dal concittadino Mirco Mariani. Poi, pochi giorni dopo, arriverà a Bagno l’artista di fama internazionale, Goran Bregovic, nuovamente in tour europeo con la sua Funeral and Wedding Band. Il fine settimana del 14 e 15 luglio sarà inondato dalle note del Balamondo, il Festival organizzato dall’Orchestra di Mirco Casadei. Due coinvolgenti serate in cui saliranno sul palco la storica band rock-steady-reggae degli Africa Unite (venerdì 14 luglio), seguiti poi il giorno dopo sabato 15 luglio dall’orchestra Casadei, che si esibirà in uno speciale featuring con l’artista emergente Zibba.

A concludere questo mese di grande musica, arriva poi a San Piero in Bagno, nel weekend del 21 e 22 luglio il ritorno degli Street Dayz, organizzati dall’associazione locale Soundido, da sempre punto di riferimento in Vallata. Si alterneranno nelle varie serate musicisti emergenti, artisti locali, mercatini e momenti dedicati alla ’Street art’, con il coinvolgimento di artisti del territorio.

Aggiungono poi, a conclusione, Baccini e Ricci: "Un calendario che vuole alzare sempre di più il valore della nostra destinazione, un calendario per il quale abbiamo investito circa 90.000 euro, che vanno a sommarsi ai contributi del bando eventi locale e quelli dedicati a Pro Loco e Banda musicale Santa Cecilia, per un investimento totale di circa 150.000 euro, derivanti dall’imposta di soggiorno. Investimenti che completano una ricchissima proposta di iniziative, tra le quali si ricordano anche il Festival del Cibo di Strada (10 giugno), la Notte Celeste (24 giugno), il Mercatino del martedì (da giugno a settembre) il Cinema all’aperto a Palazzo del Capitano, le Sagre di Primavera a San Piero (dopo quella del 25 aprile si replicherà l’1 maggio) il FestinVal a San Piero 17 e 24 settembre), il Festival Culturale di FuoriContesto (9-12 ottobre), le Sagre autunnali delle Pro Loco del territorio ed il Festival del Fall Foliage organizzato da Tre Terme ed Esploramontagne.