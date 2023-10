Stagione al tramonto: "Era partita male, ma siamo riusciti a contenere i danni"

C’è ancora il sole in questo caldo autunno dalla temperature anomale e la voglia di mare sembra proprio non esaurirsi. In spiaggia sono tante le famiglie, le comitive e le coppie che approfittano delle ultimissime e insperate tintarelle. Tuttavia molti alberghi stagionali, bagni al mare e attività estive hanno già chiuso i battenti. Per tanti degli irriducibili oggi sarà l’ultimo giorno di lavoro e pertanto è giunto il momento di fare un bilancio dell’estate 2023 assieme agli operatori turistici

Adamo Guidi dell’Hotel Imperiale di Villamarina è soddisfatto: "Per come era iniziata non possiamo certo lamentarci, in quanto abbiamo registrato le stesse presenze dello scorso anno. Abbiamo lavorato bene con gli stranieri provenienti da varie nazioni, abbiamo lavorato in occasione della Nove Colli e tuttora stiamo andando forte, ospitando un gruppo di turisti tedeschi in questa prima settimana di ottobre". Manuel Vernocchi con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea, ha una visione d’insieme che è un po’ lo specchio dell’estate 2023: "Siamo riusciti a raddrizzarla, nonostante la stagione sia partita male per il meteo e agosto è stato sotto le aspettative, nel complesso abbiamo tenuto, perdendo il 5-10 per cento, mentre nel ristorante la flessione è stata del 10-15 per cento; non ci lamentiamo, ma l’aumento dei prezzi non copre l’aumento di costi". Fabio Bandieri del Bagno Belvedere a Cesenatico Ponente, registra un segno meno: "E’ stato più faticoso riuscire a mantenere i livelli della stagione scorsa, che non si sono raggiunti; personalmente sono riuscito a recuperare con gli eventi, come le feste analcoliche dei martedì sera con i ragazzini e le serate del mercoledì con la cucina thai. C’è stata meno gente dello scorso anno, soprattutto meno emiliani, con una flessione del 10 per cento. Nella Dmo speriamo di riuscire ad essere incisivi per investire la tassa di soggiorno in eventi attrattivi e richiamare più turisti".

Roberto Duca, titolare dello storico Bagno Marconi , non si lamenta: "Con il mese di settembre ci siamo avvicinati ai livelli dello scorso anno e abbiamo recuperato bene, lavorando più dello scorso anno. Anche noi ci assestiamo su una flessione contenuta al 5-10 per cento, grazie ad un grande impegno di dodici mesi di lavoro, con l’autunno e l’inverno che ci vede lavorare per preparare la stagione. La concorrenza all’estero c’è e quindi dobbiamo lavorare di più per essere competitivi; nel complesso ritengo che Cesenatico tiene perchè piace molto, ma ha bisogno di riqualificarsi e dare anche qualcosa di nuovo". Arturo Simoncelli del ristorante La Baia sul molo di Levante di Cesenatico, fa il punto su una lunga stagione: "Marzo e aprile sono stati molto buoni e ci hanno dato grandi soddisfazioni; l’alluvione di maggio ha causato poi danni anche a giugno, con una flessione. Poi luglio, agosto e settembre sono stati molto buoni; chi è mancato è il turista straniero e alla fine contiamo il 15-20 per cento in meno dello scorso anno. E’ sempre più una necessità rinnovare gli alberghi della riviera per essere competitivi".

Alessio Sassi, titolare del ristorante Giuliano sull’asta di Ponente del porto canale di Cesenatico, è su questa linea: "Anche noi registriamo un meno 15-20 per cento rispetto alla scorsa estate, tuttavia questo non è dovuto soltanto all’alluvione, perchè sulla disponibilità di spesa delle persone e delle famiglie, incidono molto i rincari dei prodotti di prima necessità e le rate dei mutui che sono aumentate". A Gatteo a Mare gli operatori indicano una flessione su una forbice del 10-15 per cento, come testimonia Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village, ed anche a San Mauro Mare il presidente dell’associazione Mare Futuro, l’albergatore Paolo Togni, parla di una media di perdita del 10-15 per cento rispetto allo scorso anno, ma nelle località piccole c’è chi è andato più giù. In sostanza l’estate 2023 nella costa di Forlì-Cesena va in archivio con numeri inferiori rispetto alla eccezionale estate dello scorso anno, ma non è stato un disastro e, in un bilancio con una flessione compresa dal 5 al 20 per cento, ci sono anche aziende che hanno perso poco o addirittura sono in linea con l’estate precedente, mentre chi non ha investito nella promozione ed è rimasto fermo, ha perso molto di più.

Giacomo Mascellani