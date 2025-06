Stagione corse al trotto all'Ippodromo del Savio: novità e grandi premi in arrivo

Ci sono numerosi spunti tecnici interessanti nella stagione delle corse al trotto che inizierà martedì prossimo, 17 giugno, all’Ippodromo del Savio. Quello che il pubblico vedrà fin dalle prime serate sarà una partenza diversa nelle corse ai nastri: i cavalli non percorreranno un corridoio parallelo alla pista facendo due curve di 90 gradi per partire, ma attraverseranno in fila tutta l’area al centro della pista e faranno una sola curva di 90 gradi, il che dovrebbe consentire partenze più regolari.

Il primo appuntamento di grande rilievo è in programma sabato 5 luglio con la disputa del Gran Premio Riccardo Grassi - Trofeo Romagna Iniziative, tappa finale del circuito riservato ai cavalli di cinque anni e oltre il cui vincitore avrà il pass per la disputa in posizione privilegiata del Premio Due Mari. Sabato 16 agosto sarà la volta dei cavalli di quattro anni nel Gran Premio Città di Cesena, epilogo sul doppio chilometro di un sestetto di prove classiche corse in tutto il territorio nazionale e dal quale sortirà il soggetto che avrà diritto alla prima fila nel bolognese Gran Premio Continentale in programma il 21 settembre. Dulcis in fundo il Campionato Europeo Europeo di Trotto Orogel, epilogo della stagione, ma soprattutto vetrina più ambita dai free for all del continente, inserito come già dalle scorse edizioni nel prestigioso Uet Elite Circuit 2025.

Cavalli di tre anni sotto i riflettori nel nome dell’avvocato Augusto Calzolari il 2 agosto, quando i migliori esponenti della leva 2022 scenderanno in pista guardando con occhio ambizioso ai successivi grandi premi e alle qualificazioni del Derby.

Il Savio è per antonomasia l’ippodromo delle giovani generazioni, martedì 1 luglio infatti, i puledri di due anni potranno esordire divisi per genere e pronti ad emozionare gli intenditori sempre attenti a intercettare le nuove stelle del trotto nazionale, per le quali è previsto una sorta di test finale nel Criterium Romagnolo del 6 settembre.

Dal 15 luglio per quattro martedì consecutivi i top driver tricolori si sfidano nel Tomaso Grassi Award - Superfrustino 2025. Per i 40 invitati, occhi puntati alla finale del 26 agosto dove, ad attendere i qualificati, i cui nomi usciranno dei vincitori delle semifinali, dai due migliori secondi classificati e dalla wild card, ci saranno i primi tre della classifica nazionale 2024, Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Antonio Simioli.

Tris, Quartè e Quintè in calendario per dodici serate con un mix tra sfide per anziani e la novità dei 4 anni, partenze con i nastri alternate a sprint dietro le ali dell’autostart.

Non mancherà il Challenge Roberto Andreghetti, che dal 2024 ricorda il campione ravennate che sotto le luci del Savio ha consolidato una carriera nel corso della quale è giunto sino al tetto del mondo delle redini lunghe. Le prove del torneo si svolgeranno nelle serate di Gran Premio: 5 luglio, 16 agosto el 6 settembre.