Stagione estiva, esercitazione congiunta per addestrare i soccorsi

Sulla spiaggia di Cesenatico si è svolta un’esercitazione congiunta del 118 Romagna, per addestrare ai soccorsi in vista dell’arrivo della stagione estiva, assieme ai Vigili del fuoco fluviali del comando di Forlì-Cesena ed insieme al personale di salvataggio di Doctor Lifeguard. Sull’arenile di Ponente, all’altezza dello stabilimento balneare Villa Celeste, si è svolta una giornata formativa congiunta, con lo scopo di addestrare uomini e donne al soccorso delle vittime per incidente da annegamento. Sono tre le tipologie di intervento su cui si sono cimentati i circa venti professionisti al lavoro, che hanno anche testato la propria capacità di intervento sulle simulazioni di una persona cosciente che faticava a tornare a riva, su una persona vittima di sommersione in arresto cardiaco e una simulazione sull’intervento nei confronti di una persona che ha subito un trauma dopo essersi tuffata in mare.

In sostanza sono state simulate le tre principali casistiche che si trovano ad affrontare le persone addette ai soccorsi durante la stagione estiva. Paolo Pasini, referente per la formazione del 118 a Cesena, crede in questo tipo di iniziative: "Tutti gli anni organizziamo delle esercitazioni e questo è il secondo anno che le svolgiamo in collaborazione con i Vigili del fuoco ed il personale di Doctor Lifeguard. Questo lavoro è utile per addestrare alle tecniche di salvataggio, a rianimare e immobilizzare correttamente il paziente con traumi. L’obiettivo principale è migliorare le sinergie, con un unico fine, che è quello di riuscire a salvare più persone possibile, attraverso un soccorso migliore e che garantisca operatori più preparati e di conseguenza più persone salvate".

Giacomo Mascellani