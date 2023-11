"Stagione più lunga con eventi a primavera"

Autunno, andiamo è ancora tempo di vacanze in Alto Savio. Infatti, a Bagno di Romagna, e in altre sue località di villeggiatura, la terza stagione dell’anno è sempre più solida a livello turistico per il territorio del Comune termale d’Alto Savio. Lo affermano il sindaco, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci, che dicono: "L’autunno, da sempre stagione di grande appeal per le località turistiche e climatiche del territorio di Bagno, vede negli ultimi anni il consolidarsi dei numeri di presenze ed avventori. Nei 10 anni di questa amministrazione, abbiamo voluto dare forte identità a questo periodo dell’anno. Con Visit Romagna abbiamo candidato un programma eventi che ha avuto forte riconoscimento dalla Regione. Nel 2015 abbiamo promosso con Tre Terme e l’associazione ’Esploramontagne’ un festival dedicato al ’Fall Foliage’. Per non parlare delle importantissime sagre organizzate dalle Pro Loco, sagre che crescono in partecipazione sempre di più".

Protagonisti del mese di ottobre sono stati ormai gli appuntamenti fissi del calendario eventi: il festival letterario di Fuori ConTesto, le tradizionali sagre nei borghi di Selvapiana e Bagno a cura delle rispettive Pro loco, il nuovo appuntamento di Passaggio d’Autunno curato dal Rifugio Trappisa, il festival del ’Fall Foliage’, il raduno internazionale del club cane lagotto. Continuano poi sindaco e assessore: "Un ricchissimo mese che è diventato capace di esaltare le eccellenze del territorio in tutte le sue peculiarità. Risultato di anni di lavoro di programmazione portato avanti dall’Amministrazione comunale e con la stretta collaborazione con gli attori locali. Un grande plauso va sicuramente poi agli organizzatori di eventi in calendario, alle Pro Loco, al Rifugio Trappisa che con l’evento ’P’assaggi d’autunno’ ha dato vita ad un format fortissimo per attrarre flussi nella valle di Pietrapazza e Strabatenza".

Baccini e Ricci, altresì, aggiungono: "Alberghi pieni nel weekend e con importanti numeri nell’infrasettimana. Ristoranti presi d’assalto, con prenotazioni esaurite in largo anticipo. Tantissimi escursionisti che percorrono a piedi ed in mountain-bike i sentieri della Val di Bagno Trek e del Parco Nazionale. Insomma, l’autunno è ormai a tutti gli effetti un nuovo Ferragosto per il nostro territorio e questo rappresenta un bene per tutti. Si deve ora proseguire nella programmazione del calendario eventi, con l’obiettivo di allungare la stagionalità. Per questo siamo all’opera da mesi per ampliare l’offerta primaverile, riportando sul territorio una importante granfondo di mountain bike, oltre agli eventi storici già presenti in calendario".