Stagione turistica 2023, più fondi e finanziamenti

di Gilberto Mosconi

Avviato il piano di promozione e dei grandi eventi per la stagione turistica 2023 nel Comune di Bagno di Romagna. Lo comunicano il sindaco, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci, che spiegano: "Abbiamo aumentato i bandi comunali per finanziare iniziative e abbiamo stanziato maggiori risorse per eventi, per la promozione e contributi istituzionali. Queste vogliono essere le direttrici della Giunta, che punta su un 2023 all’insegna dell’intrattenimento, dei grandi eventi di sistema e della promozione del territorio, secondo una programmazione in linea di prosecuzione con le azioni avviate negli scorsi anni. Stanno quindi per uscire i bandi per il supporto degli eventi turistici, ormai punto di riferimento per associazioni, guide escursionistiche e consorzi, al fine di dare vita ad un ricco calendario eventi".

Mettono, inoltre, in evidenza Baccini e Ricci: "Abbiamo deciso di rafforzare gli investimenti su questo fronte con uno stanziamento di 27.500 euro e abbiamo aumentato anche il budget dei contributi istituzionali con 12.000 euro destinati alle tre Pro Loco attive (Bagno, San Piero, Selvapiana) ed alla Banda Musicale ’Santa Cecilia’, quale supporto fondamentale per quelle associazioni che accompagnano gli eventi locali e stimolano la partecipazione della comunità agli stessi".

Sottolineano, altresì, Baccini e Ricci: "Era un impegno preso nel 2019 e connesso al piano investimenti della tassa di soggiorno, ma che siamo riusciti a rendere concreto solo quest’anno, perché le conseguenze del Covid, che hanno colpito soprattutto il settore turistico e quindi anche le entrate ad esso collegate, hanno rallentato il piano di sviluppo. Prosegue inoltre la campagna di visibilità sui social di ’Visit Bagno di Romagna’, focalizzata soprattutto a mettere in risalto, con rinnovata enfasi, le nostre eccellenze termali, naturalistiche, gastronomiche e storico-culturali, vere e proprie eccellenze, anche a seguito del riconoscimento di Bagno tra i ’Borghi più belli d’Italia’. Dall’inizio dell’azione promozionale nel 2020 sono oltre 5 milioni gli utenti profilati raggiunti".

Annunciano infine Baccini e Ricci: "Quest’anno le azioni di marketing saranno curate dalla Web Agency Spinaci srl, con la quale daremo anche vita ad una nuova azione di influencer marketing, mirata a rafforzare la visibilità sui social media della destinazione. Stiamo anche lavorando ad altri importanti eventi per valorizzare ulteriormente la stagione 2023, anche in collaborazione con la DMC di Vallata de ’I Percorsi del Savio’".