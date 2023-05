Stagione turistica: 30 minuti in più per stare in spiaggia con i cani

L’Amministrazione comunale ha approvato l’ordinanza balneare. Dopo un confronto con associazioni di categoria, sindacati e la Cooperativa stabilimenti balneari, è stato firmato il documento che sancisce l’inizio della stagione turistica 2023 e ne regolamenta lo svolgimento. Le novità riguardano l’ampliamento dell’orario per l’accesso con i cani che si allunga di 30’ su tutto l’arenile (dalle 6 alle 8.30 e dalle 18.30 alle 22), e la creazione, in via sperimentale, di una nuova area di spiaggia libera compresa tra il canale Tagliata e il Bagno Camping, destinata alla balneazione dei cani dalle 6 alle 22, con vigilanza a carico della Cooperativa stabilimenti balneari.

Vengono confermate le superfici di 12 metri quadrati per ogni ombrellone, mentre per Valverde, Villamarina e Ponente, soggette a particolari condizioni di erosione della spiaggia, le distanze sono ridotte a 11 metri.

Viene confermato il divieto di fumo, e la filosofia plastic-free della spiaggia. E’ confermato il divieto di accesso in spiaggia dalle 24 alle 5, fatta eccezione per alcuni eventi; è stato confermato anche l’obbligo per i bagnini di illuminare la spiaggia di notte, nei fine settimana e nei festivi. Il Comune ha anche pubblicato sul sito l’ordinanza riguardante i rumori, che ricalca però quella della passata stagione.

