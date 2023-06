Stagione turistica, partenza fiacca "Presenze in calo fino al 30%"

di Giacomo Mascellani

La Riviera in questo inizio di stagione accusa il colpo per le avverse condizioni meteo, ma si prepara ad un rilancio con l’arrivo dell’estate, in un contesto dove le difficoltà da affrontare sono ancora numerose. L’assessore al turismo Gaia Morara del comune di Cesenatico (300 strutture ricettive e 127 bagni), vede segnali di ripresa: "L’alluvione e le condizioni del tempo hanno portato ad un calo delle presenze, ma la strategia messa in campo dalla Regione, dai Comuni e dagli operatori, darà dei risultati. Le richieste di prenotazioni sono riprese e ci auguriamo che tutte le azioni di comunicazioni diano i risultati sperati. Con i rinvii di alcune manifestazioni coma la Nove Colli, avremo presenze in altri periodi, anche se è difficile recuperare ciò che si è perduto; si può comunque chiudere bene la stagione alzando il target e mantenendo la qualità dei servizi".

Invece Leandro Pasini di Adac Federalberghi descrive un inizio stagione negativo: "In questo inizio di stagione c’è un calo del 30 per cento e la ripresa è lenta, mentre abbiamo bisogno di riprenderci in fretta, perchè il problema è stato sottovalutato. Le risposte delle istituzioni devono essere importanti perché non ce la dobbiamo prendere con i giornalisti, se non arrivano segnali chiari dalla Regione. Il problema è evidentemente più grande di noi, si parla anche di ristori, ma a noi non interessano, noi vogliamo lavorare".

Così Terzo Martinetti, vicepresidente di Faita Federcamping Emilia-Romagna e titolare del Cesenatico Camping Village: "Per noi le condizioni del tempo sono fondamentali e da queste siamo stati condizionati per l’inizio della stagione, dove abbiamo perso il 30 per cento sullo scorso anno. La ripresa adesso c’è ma è lenta; dalla prossima settimana esauriremo le case mobili e le piazzole dei camper, ma il proseguo dell’estate è legato al meteo". Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico che ha 127 bagni, è ottimista per i mesi clou dell’estate: "Le presenze sino ad ora sono state inferiori a causa di eventi negativi sui quali non possiamo nulla, tuttavia già adesso ci sono dei segnali di ripresa e torneremo a vivere dei momenti di grande afflusso turistico, anche perchè le nostre acque e le nostre spiagge sono in ottime condizioni".

Da Gatteo il sindaco Roberto Pari, con deleghe al turismo, entra nel vivo della questione: "La maggior parte delle località dove si fanno i numeri del turismo ha delle acque eccellenti, tuttavia basta una località vicina con dei problemi, per danneggiare anche a noi; nelle prossime settimane abbiamo previsioni decisamente più rosee con il meteo più favorevole". A Gatteo a Mare (80 strutture ricettive e 30 stabilimenti balneari), il presidente Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village, descrive una stagione partita col freno a mano tirato: "Nessuno di noi si aspettava una partenza del genere e sinceramente attendevo un atteggiamento diverso dalla Regione per promuovere una riviera fortunatamente non toccata dall’alluvione. Qui c’è un calo del 40 per cento e ne stiamo soffrendo tutti. Adesso con il caldo e il sole arriverà tanta gente, ciò che è perduto non si recupera ma possiamo fare una buona estate". A San Mauro Mare (30 alberghi e 10 stabilimenti balneari), la flessione è più contenuta, come ci dice Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli: "Risentiamo meno di altre spiagge, ma il calo c’è. Il maltempo ha frenato molto, perchè i turisti non sono stimolati a prenotare. Il ponte del 2 giugno ci è mancato e questa settimana ci aspettavamo qualcosa di più; tuttavia abbiamo buoni auspici per il periodo clou della stagione".