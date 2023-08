Stalker viola il divieto di avvicinamento: arrestato

Un riminese che aveva ricevuto un divieto di avvicinamento a una ragazza per condotte persecutorie è stato arrestato dalla polizia a Cesena. L’uomo aveva l’obbligo di dimora nel comune di Rimini ma è venuto a Cesena evidentemente per seguire la ragazza, con la quale non aveva alcuna relazione. La giovane cesenate si trovava in un locale del centro per trascorrere una serata in compagnia di alcuni amici quando si è accorta della presenza in città dello stalker. A quel punto, temendo per la sua incolumità, ha chiesto l’aiuto di alcune amiche per contattare il Commissariato di Cesena e richiedere l’intervento della polizia. L’uomo, trovato e interrogato dagli agenti, ha ammesso di trovarsi lì per incontrare la ragazza della quale si era invaghito dopo averla conosciuta in un locale. Da qual momento ha messo in atto comportamenti persecutori che hanno portato alla denuncia e al successivo provvedimento dell’autorità giudiziaria. E’ quindi scattato l’arresto con denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.