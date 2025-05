Stangata per i centri commerciali. Insegne, tariffe triplicate

A stringere la morsa dei rincari tariffari indirizzati alle imprese dà manforte l’incremento salato – in certe zone della città – del canone sulle affissioni pubblicitarie, ovvero delle insegne e dei cartelloni.

"Non c’è aumento sul gettito che resta grosso modo di un milione e 250mila euro – mette subito in chiaro l’assessore al bilancio Camillo Acerbi – . Ad essere stata modificata nel 2025 è la perequazione territoriale con tariffe più basse in centro storico, divenuto negli anni area più depressa, e rialzate fuori dal centro in alcuni assi particolari, quelli dei centro commerciale Montefiore, Lungosavio, Famila e del Centro Coming, dove il passaggio e di riflesso la visibilità sono molto alti. Si tenga conto tuttavia che il 91% delle vie mantiene in ogni caso la stessa tariffa". Il Comune di Cesena ha proceduto infatti ad un aggiornamento della classificazione delle vie, che era in vigore da trent’anni, per una determinazione dei costi delle affissioni pubblicitarie aggiornata alla reale appetibilità dei luoghi urbani.

Il problema – per chi deve pagare – è sorto nelle aree fuori del centro storico in particolare, ma non solo, nei pressi dei centri commerciali dove sono scattati aumenti di notevole portata, addirittura fino al 150%, visto che zone in precedenza con tariffa cosiddetta ordinaria sono state classificate ad alta appetibilità, con un processo inverso a quello dell’area antica. Il Comune non poteva alzare il gettito, quindi diminuendo il canone da una parte, giocoforza ha dovuto aumentarlo dall’altra.

"Si tratta di aumenti altissimi. A quello che risulta – lamenta Marco Giangrandi, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi - nella zona del Centro Coming il canone per certe imprese si è alzato da 500 a 1400 euro".

C’è di più: ci sarebbero diverse attività produttive che hanno oscurato o stanno addirittura smontando le insegne perché non vogliono far fronte ai rincari. La contrarietà non si limita agli aumenti del costo delle insegne, laddove scatta, ma al combinato disposto fra di essi, le tariffe della sosta, l’occupazione di suolo pubblico, il costo dei permessi ztl, l’addizionale Irpef, che fa lievitare il carico fiscale. Altre critiche sono rivolte alla mancanza di coinvolgimento.

"Il nuovo regolamento sul canone delle affissioni pubblicitarie, approvato nei mesi scorsi – accusa Cesena Siamo Noi - presenta gravi criticità nei modi con cui è stato costruito e nei tempi con cui è stato imposto. Come gruppo consiliare abbiamo votato il provvedimento, è vero, ma lo abbiamo fatto a fronte della promessa di una condivisione con le associazioni di categoria e di un confronto in commissione che non si è mai realmente concretizzato".