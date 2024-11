Stanza rosa per le donne vittime di violenza

A Cesenatico le donne hanno uno strumento in più per difendersi dalle violenze. Lunedì mattina sarà infatti inaugurata la stanza rosa, un ambiente protetto e riservato dove è possibile aiutare concretamente chi ha subito una violenza a denunciare l’accaduto. La struttura è stata realizzata all’interno della caserma sul lungomare, dove ha sede la compagnia dei carabinieri di Cesenatico. In una stanza è stato progettato e ricavato uno spazio accogliente, nel quale le donne possono essere aiutate a considerare ciò che è accaduto e a denunciare la violenza subita. Nulla è lasciato al caso, a partire dall’ingresso, che è laterale rispetto all’edificio e non frontale, dove invece c’è l’ingresso principale della caserma che è visibile a tutti; questo per garantire una maggiore riservatezza. All’interno l’ambiente è confortevole e studiato per mettere a proprio agio le donne. Anche il personale è formato, con militari, sia uomini che donne, preparati appositamente per avere tutte le attenzioni per accogliere al meglio queste persone vittime di soprusi. Il progetto è il frutto del lavoro e della collaborazione dell’amministrazione comunale assieme al comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena. Il Comune nello specifico ha realizzato il disegno e ha provveduto all’allestimento dello spazio, mentre la compagnia con a capo il maggiore Massimiliano Iori si occupa di gestire lo spazio che sarà sempre aperto, h24 e sette giorni su sette. L’obiettivo è mettere a proprio agio le donne, con i carabinieri impegnati soprattutto ad ascoltare le vittime, le quali spesso sono frenate e indecise dagli ambienti formali e dai protocolli. La prima accoglienza è un momento chiave per andare incontro alle donne costrette a sopportare violenze fisiche e psicologiche. La realizzazione della stanza rosa è un passo importante per Cesenatico e, dalla collaborazione fra il Comune ed il comando dei carabinieri, è stato possibile impostare un lavoro che ha dato risultati in tempi brevi, proprio per la ferma volontà di raggiungere questo importante obiettivo. È bene sottolineare che il servizio non è riservato alle persone residenti a Cesenatico, ma è a disposizione di tutte e donne vittime di violenza presenti sul territorio costiero e della Valle del Rubicone. A Cesenatico già da diversi anni sono state compiute molte azioni e sono state organizzate manifestazioni ed iniziative culturali per far crescere la cultura del rispetto e, contestualmente, far percepire alle donne che gli amministratori e le forze dell’ordine sono persone vicine, pronte ad ascoltare e ad aiutare concretamente le ragazze e le mamme con i loro piccoli, che spesso si trovano ad affrontare un mostro all’interno delle mura domestiche.

Giacomo Mascellani