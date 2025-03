Staripato il fiume Uso, nuovo allagamento sulla provinciale 13

Con quello di ieri gli allagamenti in diciotto anni, con il fiume Uso straripato, hanno superato la trentina sulla provinciale 13 Uso a Masrola frazione del comune di Borghi. Un’assurda situazione, di cui abbiamo scritto ripetutamente, che si è ripetuta di nuovo e che sta facendo arrabbiare gli utenti della trafficatissima provinciale 13 Uso che attraversa i territori di Borghi e Sogliano al Rubicone che chiedono che la circonvallazione camionabile della frazione di Masrola venga messa in sicurezza nel punto dove c’è il ponte a raso sul fiume Uso.

Tutti chiedono che venga portata via quella montagna di detriti, fatti di tronchi d’albero, rami, massi di cemento e catrame che impediscono il normale deflusso dell’acqua sotto il ponte. L’acqua trovando ostacoli e non passando sotto il ponte scava cunicoli ai lati e poi tutto crolla. Ma ciò che fa paura sono gli allagamenti. La provincia porta via spesso i detriti che si accumulano sotto il ponte a raso, ma l’acqua trascina tutto giù dai monti e il materiale si ferma sotto il ponte facendo tracinare il fiume. Anche ieri è successo e così la Polizia Locale dell’Unione ha chiuso la strada momentanemente in attesa di un intervento della provincia, deviando dentro la frazione i camion che vanno alla discarica di Ginestreto, alle cave e agli allevamenti.

e. p.