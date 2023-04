Start a caccia di autisti "Stipendio di 1300 euro e tanti benefit aziendali"

L’offerta c’è, la domanda no. E così i posti di lavoro restano vacanti e gli autobus rischiano di restare fermi, causando disagi agli utenti e ripercussioni sulla frequenza delle corse. Il tema legato alle criticità del trasporto pubblico non è nuovo come dimostrano le molteplici segnalazioni di cesenati costretti ad attendere ben più del previsto in corrispondenza delle fermate dei bus. In quest’ottica si inserisce dunque l’attività di Start Romagna che continua ad andare alla ricerca di autisti da impiegare nella rete del trasporto pubblico locale. Accanto al progetto ‘Scuderia Start’, destinato ai giovani sprovvisti di patente con un programma di formazione e la partecipazione aziendale ai costi da sostenere per acquisire i requisiti necessari, in questi giorni sta infatti partendo anche una nuova campagna destinata a offrire un posto di lavoro ad autisti già dotati di patente professionale. L’attività, già svolta sistematicamente in passato con l’intento di formulare graduatorie, ora si intensifica appunto con l’intento di affrontare la necessità di completare l’organico degli autisti. La proposta che l’azienda mette sul tavolo è di un contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di stabilizzazione, un livello retributivo pari a circa 1.300 euro con in più il riconoscimento della tredicesima e quattordicesima mensilità e di un premio di risultato collegato all’andamento economico dell’azienda.

Start, nel comunicare la propria proposta contrattuale, in una nota elenca anche una serie di benefit: la mensa diffusa presso locali convenzionati per ogni giorno di servizio, la libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico aziendale per spostamenti legati al servizio, il rimborso delle spese per il rinnovo della patente, l’indennità giornaliera a coloro che sono in possesso di patente E, l’indennità prevista per la guida di mezzi superiori ai 14 metri. "Il personale – continua il comunicato di Start Romagna - può inoltre accedere al sistema di welfare aziendale che consente di usufruire di convenzioni e convertire il premio di risultato in rimborsi di spese sanitarie, buoni di acquisto, buoni benzina, con un ottimo risparmio fiscale. Per i candidati in possesso della sola patente D, è previsto il rimborso spese per il conseguimento della patente E". Chi è interessato può accedere al sito www.startromagna.it dove sono pubblicate le informazioni relative alla presentazione della candidatura.

Luca Ravaglia