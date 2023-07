Start, lunedì sciopero di 4 ore

Lunedì è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore, indetto da USB Lavoro Privato. Le linee del trasporto pubblico locale non saranno garantiti dalle 17:30 alle 21:30. In ottemperanza alla delibera n°18138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https:www.startromagna.itnewslunedi-24-luglio-sciopero-di-4-ore-su-tutti-i-bacini.

Il precedente sciopero nazionale indetto dalla stessa sigla sindacale lo scorso 17 febbraio, l’affluenza era stata del 42,77% per bacino di Forlì – Cesena, del 34,31% nel bacino di Ravenna e dell’8,76% nel bacino di Rimini.