Start Romagna, confermata la sentenza di risarcimento agli autisti

Dopo le sentenze emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì arrivano novità sulla vertenza Start Romagna, portata avanti da Filt Cgil Forlì Cesena. Una causa iniziata nel 2016 quando i lavoratori di Start Romagna si videro improvvisamente decurtare due giornate di ferie dal monte ore annuale. Il Giudice condannò Start Romagna al risarcimento economico delle giornate relative agli anni 2016 e 2017, al riconoscimento delle giornate anche per gli anni successivi ed al pagamento delle spese processuali. Dopo il ricorso in appello di Start Romagna, la Corte d’Appello ha rigettato i ricorsi. Filt Cgil Forlì Cesena si ritiene soddisfatta per l’importante risultato.