Startup anti truffe: "Diamo la caccia agli inganni digitali"

C’è un nuovo tipo di caccia, che usa armi sofisticatissime, quella che mette nel mirino l’inganno digitale nell’incontenibile terreno potenzialmente generato dai sistemi di intelligenza artificiale. Quel terreno è la prateria di appostamento degli ingegneri e dei tecnici della startup cesenate IdentifAI. Nata nel 2024 da Marco Ramilli e Marco Castaldo si è rapidamente sviluppata tanto da avere necessità di una nuova sede operativa, come dimostrano i 340 metri quadri allestiti al civico 980 di viale Europa. Inaugura domani a dimostrazione dell’intenzione, come spiega Ramilli, che ne è anche amministratore delegato, "di mantenere una forte presenza sul territorio cesenate, ricco di talenti in ambito della AI e dell’Information Technology". Nata contestualmente a Milano, dove continua a tenere un’altra sede operativa, l’azienda ha una connotazione internazionale con I HQ Sales a Londra e conta una ventina di dipendenti, di cui una dozzina a Cesena, che a breve dovrebbero diventare 20.

La nuova sede sorprende per il design: "L’abbiamo voluta come se fosse un’abitazione e non il classico ufficio. Le abbiamo dato questa impronta perché crediamo che l’innovazione nasca dove la curiosità trova casa. Questi uffici non rappresentano soltanto un nuovo spazio di lavoro, ma un investimento nella nostra missione e nelle persone che la rendono possibile". Ed eccoci alla mission.

"Noi di IdentifAI - spiga Ramilli - crediamo che le persone debbano sapere se le immagini, i video o le voci parlate che incontrano sono reali o generate dall’intelligenza artificiale. Forniamo, dunque, la chiarezza e gli strumenti necessari per orientarsi in un mondo in cui la creazione umana e quella artificiale sono sempre più confuse. Integrando trasparenza e fiducia nelle interazioni digitali, contribuiamo a preservare l’autenticità dell’espressione umana, in modo che organizzazioni e individui possano interagire con sicurezza con i contenuti che vedono".

C’è di tutto tra ciò che confonde il falso con il vero. Dalla gestione da remoto delle attività delle banche, delle assicurazioni, delle aziende e persino delle società calcistiche che ricevono video di presunti giovani talenti: dribbling, rovesciate, gol all’incrocio dei pali. Tutto impressionante, ma tutto falso. Ma c’è un altro settore altamente vulnerabile, quello dell’informazione.

"Insieme ai principali quotidiani - informa Ramilli - stiamo portando avanti il progetto ‘Fight for Truth’ , attraverso il quale abbiamo invitato un primo gruppo di giornalisti ad accedere gratuitamente alla nostra piattaforma come nostro contributo alla lotta alla falsificazione della realtà a fini malevoli. I principali quotidiani nazionali e le emittenti televisive hanno già contratti con IdentifAI e stiamo preparando programmi di formazione, perché sapere se qualcosa è vero o falso è un diritto di tutti i cittadini".

Due i mercati della startup cesenate, la vendita di licenze alle aziende per l’utilizzo della tecnologia IdentifAI, e interventi diretti su richiesta delle aziende per operazioni più mirate. IdentifAI è stata premiata recentemente come "Best AI Company" ai Fintech Awards 2025, riconoscimento che riunisce le aziende nazionali e internazionali più innovative.