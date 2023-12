Stasera alle 21 al Rex si proietta ’Napoleon’ di Ridley Scott

Questa sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala ’Alberto Rognoni’ del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, propone la proiezione di una pellicola nell’ambito della rassegna in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La scelta è caduta su ’Napoleon’ con la regia di Ridley Scott, uno dei film attualmente più richiesti nelle sale che sta ottenendo un notevole successo di pubblico grazie anche all’eccellente interpretazione di Joaquin Phoenix.

Domani sera, sempre alle 21, verrà invece proiettato ’The straight story’. I biglietti d’ingresso costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Le proiezioni proseguiranno nei giorni successivi, alternando i successi di oggi ai grandi classici del mondo del cinema. Venerdì 22 dicembre sarà la volta di ’Wonka’.